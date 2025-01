El tiktok més esperat de Ramon Pellicer amb la seva família

És impossible que un espectador de TV3 no conegui a Ramon Pellicer. És una cara visible del Telenotícies des de fa dècades i forma part de la família de periodistes que ha crescut a la Televisió de Catalunya. Ha crescut i l'ha fet créixer. La seva dona també és periodista i potser menys coneguda pel públic general. Estem parlant de Lali Colomé, que treballa a Betevé i també ha col·laborat en altres mitjans de comunicació.

Pellicer presenta actualment els Telenotícies del cap de setmana juntament amb Cristina Riba i Artur Peguera. Entre setmana, el Telenotícies Migdia va a càrrec de Xavi Coral i el Telenotícies Vespre de Toni Cruanyes. Tots ells, tot i rebre crítiques merescudes, són excel·lents periodistes. Una opinió que no és compartida per una veïna de Sant Pol de Mar que va aparèixer al Foraster.

La senyora va conversar amb Quim Masferrer i li va confessar que no entenia a Ramon Pellicer quan parlava. Segons ella, el periodista no vocalitzava i, per tant, no li transmetia el missatge. L'actor li va donar la raó i va confirmar l'acusació. "A mi m'entens, no? Doncs és ell qui parla malament".

Família Pellicer - Colomé

Els més joves també coneixen a Martina. És la filla de Ramon Pellicer i Lali Colomé. És una influencer amb molts seguidors a les xarxes socials. Són habituals els seus vídeos a Tiktok, com el que han protagonitzat tota la família per desitjar unes bones festes. Daniela i Adrià són els seus germans, però tenen un perfil més discret. Està clar que per a molts joves, la famosa és Martina, no és Ramon. En un dels missatges es va llegir: "Tia, el de TV3. Lol".

Martina Pellicer té el seu perfil de Tiktok ple de vídeos en què apareix ballant amb les seves amigues. I, lògicament, desenes de comentaris elogiant el seu talent. En aquest sentit, els seus pares han deixat clar que s'han esforçat molt a donar-li una educació sana en la utilització de les xarxes socials. "Hem estat molt pesats".

Figura de Ramon Pellicer

En l'àmbit personal, Ramon Pellicer ha tingut relacions sentimentals amb destacades periodistes. Entre 1987 i 1993, va estar casat amb Julia Otero, reconeguda presentadora i comunicadora espanyola. Tot i que el seu matrimoni no va perdurar, ambdós van continuar amb exitoses carreres en el món de la comunicació.

Posteriorment, Pellicer va iniciar una relació amb Lali Colomé, també periodista de TV3. Es van conèixer el 1998 durant la seva feina conjunta al programa "Domini Públic". La parella va contreure matrimoni el 2005 i té tres fills: Martina, Daniela i Adrià. Lali Colomé ha desenvolupat una destacada carrera en mitjans catalans, treballant a TV3, betevé i RAC1. Actualment, forma part de l'equip de redacció i guió de "Els Matins" de TV3 i ha exercit com a reportera al programa.

En l'àmbit professional, Pellicer va iniciar la seva trajectòria a TV3 el 1988, on ràpidament es va convertir en una de les cares més emblemàtiques dels informatius. El setembre de 1993, va fer el salt a Televisió Espanyola (TVE), assumint la presentació, edició i codirecció del Telediario juntament amb Elena Sánchez. Dos anys més tard, va assumir en solitari la direcció de l'informatiu. Durant la seva etapa a TVE, també va presentar el programa d'actualitat "Testigo Directo"

El 1998, va tornar a TV3 per conduir el programa "Domini Públic", consolidant la seva posició a la cadena catalana. Actualment, és el presentador del "Telenotícies Cap de Setmana", l'informatiu de cap de setmana de TV3, on continua sent una figura destacada del periodisme televisiu a Catalunya