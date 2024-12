Carme Ruscalleda et dona consells per cuinar calamars farcits per Nadal

Nadal a Catalunya és una època marcada per la tradició gastronòmica, amb plats que no poden faltar en aquestes dates. L'escudella i carn d'olla se serveix el dia de Nadal, mentre que els canelons, elaborats amb les restes de carn del dia anterior, són els protagonistes de Sant Esteve. Aquest any, Carme Ruscalleda, ha proposat els calamars farcits com una opció festiva per sorprendre els comensals, tal com va explicar al programa Tot es Mou de TV3.

Ruscalleda va presentar la seva recepta de calamars farcits com un plat senzill, ideal per a les celebracions nadalenques. Segons la xef, els calamars es poden trobar a bon preu en aquestes dates, cosa que els converteix en una opció accessible i deliciosa. La seva recepta comença netejant acuradament el calamar, conservant la seva pell, que aporta sabor i textura. El farcit inclou carn de botifarra crua, all, julivert, ceba i tomàquet, ingredients bàsics però efectius per aconseguir un resultat espectacular.

| Getty Images Signature

La preparació requereix atenció al detall. Ruscalleda recomana passar les potes i les aletes del calamar per una paella amb oli abans de picar-les, per donar-los una textura ferma. Un cop llest el farcit, s'introdueix en els calamars, evitant farcir-los en excés perquè no s'obrin durant la cocció. La base del plat és un sofregit generós de ceba i tomàquet, que es pot preparar amb antelació. Els calamars farcits es couen a foc lent en aquest sofregit amb aigua calenta, just per cobrir-los fins a la meitat. Així s'aconsegueix una salsa concentrada i plena de sabor.

La xef va destacar que aquest plat té infinites possibilitats i variants, ja que el farcit pot adaptar-se al gust de cada família. A més, va subratllar la importància de mantenir viva la tradició culinària, transmetent aquestes receptes a les noves generacions. Segons Ruscalleda, cuinar és una forma de connectar amb les nostres arrels i celebrar la vida, especialment en dates tan assenyalades com Nadal.

Al programa, presentat per Helena Garcia Melero, es va explicar la recepta de calamars farcits, deixant clar que és un plat estrella de la gastronomia catalana. Aquesta recepta, segons Ruscalleda, no només és una delícia per al paladar, sinó també una manera de gaudir de la cuina en el seu màxim esplendor, unint tradició i creativitat.

| TV3, Getty Images Signature, XCatalunya

La proposta de Ruscalleda convida les llars catalanes a incorporar aquest plat en els seus menús nadalencs, mantenint l'essència de la cuina de sempre amb un toc modern. Els calamars farcits, amb el seu sabor mariner i la seva presentació festiva, són sens dubte una excel·lent opció per realçar les celebracions d'aquest any.