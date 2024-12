Guanya 'Joc de Cartes' i Marc Ribas l'elogia però la xarxa el posa a lloc

El Gall del Penedès és una raça autòctona de la comarca del Penedès, reconeguda per la seva carn de qualitat superior. A més, és l'únic producte del territori amb la distinció d'Indicació Geogràfica Protegida (IGP), atorgada el 2016. Aquesta au es caracteritza pel seu plomatge i potes negres, pell blanca i carn rogenca, oferint una experiència gastronòmica única.

Criat en llibertat entre les vinyes del Penedès, el Gall del Penedès segueix un sistema de producció tradicional. Inclou una alimentació especial basada en cereals i granet de raïm, contribuint a la seva qualitat gustativa elevada. La seva carn és sucosa, poc greixosa i amb músculs ferms però tendres, ideals per a elaboracions culinàries de gran nivell.

La importància d'aquesta raça es reflecteix en esdeveniments com la Fira del Gall, un mercat d'aviram que se celebra a Vilafranca del Penedès des de l'Edat Mitjana. En aquesta fira, els visitants poden comprar i degustar el Gall del Penedès, gaudint de la seva vistositat i sabor en un entorn festiu que combina tradició, gastronomia i vins de la regió.

| TV3

Aquest dimecres, Joc de Cartes s’ha trasllada al cor del Penedès per descobrir quins restaurants destaquen per la seva proposta culinària amb el gall del Penedès com a protagonista. El programa, conduït per Marc Ribas, ens ha portar a explorar quatre establiments únics, cadascun amb una història i una filosofia culinària que resumeixen la riquesa gastronòmica de la comarca.

Tradició centenària a Cal Bayó, la Celleteca de la Ràpita

A la Ràpita, trobem Cal Bayó, conegut també com la Celleteca, un espai liderat per Mercè Ventura que aposta per recuperar receptes de principis del segle XX. La seva proposta ens transporta a una època on la cuina tradicional catalana brillava pels seus sabors autèntics i elaboracions meticuloses. La Mercè ha convertit aquest restaurant en un petit santuari culinari per als amants de la tradició. Només hi treballen ella i el marit. El seu millor plat és el gall en escabetx.

Ha fet una gran inversió en maquinària però no ha servit de gaire. Ha rebut força crítiques per part de la resta de concursants. Fins i tot en Marc Ribas ha estat bastant punyent amb algunes crítiques al concepte que pretenen vendre. Han considerat car el preu. 4’8 amb 4’3 del gall. Un suspens clar.

| TV3

Sabors locals al Celler d’en Bacus de Torrelavit

Enric Bonastre, xef i copropietari, juntament amb el seu germà, del Celler d’en Bacus a Torrelavit, eleva la cuina de producte a la seva màxima expressió. Aquí, cada plat esdevé un homenatge als ingredients de proximitat, amb especial atenció al gall del Penedès. L'Enric busca seduir els paladars amb elaboracions que ressalten els sabors genuïns de la terra. El caneló de gall negre del Penedès amb crema de múrgoles és el seu plat estrella.

Agrada l’espai però s'ha criticat que hi hagués la brasa dins la cuina. Aquí han començat les primeres topades, especialmente entre la Núria i el Julià, dels dos restaurants que veurem més endavant. El Julià ha estat crític amb el caneló. Considera que el gall no llueix tant. Finalment l'Enric ha obtingut un 6'7 de nota, amb un 6 per al gall.

La fonda clàssica a Sant Sadurní d’Anoia

Núria Carbó representa l’essència de les fondes tradicionals catalanes amb la seva Fonda Neus, a Sant Sadurní d’Anoia. Aquest establiment és una oda al menjar casolà de tota la vida, amb plats que evoquen records familiars i celebracions entranyables. Els visitants poden gaudir d’una experiència que combina la senzillesa i la qualitat en cada mossegada.

La cosa no ha començat gaire bé ja que ha assegurat estar cansada dels seus clients. El seu plat estrella és el gall al cava. Als seus rivals no els ha agradat l’espai, molt de l'estil de casament i carregat en decoració. La cuina bruta i molts ingredients de pot no han ajudat. El Julià ha aprofitat per posar-hi cullerada assegurant que el gall és cuit i no rostit. Nota molt baixa amb un 4’2. 3’3 pel gall.

| TV3

Tradició amb un toc mediterrani al Vilagut de Vilafranca del Penedès

Finalment, a Vilafranca del Penedès, Julià Vernet aposta per un equilibri perfecte entre tradició i innovació al restaurant Vilagut. La seva cuina mediterrània amb influències catalanes promet ser un fort competidor, amb plats que reinterpreten clàssics per oferir propostes modernes i exquisides.

L'espai és petit però ben aprofitat. Els primers agraden, fins i tot a la Núria. A la Núria li agrada el gall i reconeix que està tot molt bé. El preu un pèl car però val la pena tenint en compte el què han menjat. Més de 70 euros per cap. La nota final dels seus rivals ha estat un 7’4 amb 7’3 pel gall.

Una victòria enterbolida pels comentaris a xarxes socials

El vot del Marc ha confirmat la victòria del Vilagut. Amb un 9 de mitjana - un punt més que l'obtingut pel Celler d'en Bacus - en Marc ha tingut clar qui mereixia la victòria. Una victòria que ha acabat de ser completa gràcies al mig punt del plat estrella: el pithivier de gall del restaurant Vilagut.

A xarxes socials, però, el Julià ha rebut de valent. No ha agradat el seu caràcter, especialment a la segona part del programa quan ha valorat amb duresa els seus rivals. A la Mercè fins i tot l'ha fet plorar per les seves baixes valoracions i a la Núria li ha etzibat que té un menjador caspós.

Finalment, però, ha rectificat i li ha augmentat la nota a la cuina de la Mercè. Una modificació que tampoc ha acabat canviant res. I la setmana que ve descobrirem el restaurant amb el millor plat tradicional de la província de Tarragona. La setmana passada a Lleida la cosa no va anar gaire bé. Hi haurà una millora? Ho sabrem el proper dimecres.