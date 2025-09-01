L'entorn de Victòria Frederica dona una notícia molt estranya sobre la princesa Leonor

Aquesta setmana l'entorn de Victòria Frederica ha compartit una gran notícia molt estranya sobre la princesa Leonor que ha deixat sorpresos a molts. Encara que sempre s'ha parlat de la bona sintonia entre totes dues cosines, el que ara s'ha conegut apunta a un distanciament que no encaixa amb aquesta imatge.
La revelació obre un nou interrogant sobre els llaços dins de la Família Reial. Què hi ha darrere d'aquesta distància inesperada i dels gestos que sembla que no tenen resposta?
L'entorn de Victòria Frederica revela un gest sorprenent de la princesa Leonor
La relació entre Victòria Frederica, filla de la infanta Elena, i la princesa Leonor sempre ha despertat interès. Des de petites s'ha assenyalat que tenien una complicitat especial, fruit de la proximitat d'edat i de moments compartits en actes familiars. Tanmateix, amb el pas dels anys aquestes imatges conjuntes han desaparegut.
L'any 2005, durant la Primera Comunió de la princesa Leonor, totes dues van ser fotografiades amb pocs mesos de diferència d'edat. Aquella proximitat semblava l'inici d'una relació duradora, però la història ha pres un rumb diferent. Amb el temps, Leonor ha estat sota la protecció dels reis Felip i Letícia, que han mantingut les seves filles en un cercle més reduït i privat.
Avui, als 19 anys, la princesa d'Astúries ha viscut mesos intensos de formació militar i actes institucionals. En paral·lel, Victòria Frederica, de 23 anys, ha seguit un camí mediàtic més visible, lligada a la moda, els esdeveniments socials i les xarxes. En aquest contrast d'estils s'entenen moltes de les diferències actuals.
La notícia estranya a la qual fa referència l'entorn de Victòria Frederica és clara: la princesa Leonor no respon als continus gestos d'afecte que la seva cosina li dedica. Així ho confirmen fonts properes, que assenyalen que Victòria ha intentat mantenir el contacte, però la resposta de Leonor ha estat nul·la.
Un dels exemples més comentats va tenir lloc el 31 d'octubre de 2023, durant el 18è aniversari de l'hereva al tron. Encara que Victòria Frederica no va assistir a l'acte, va compartir un missatge: "Avui és un gran dia per a tu i per a Espanya, estic segura que arribaràs a ser una gran reina. Em sento molt orgullosa de tu, feliç aniversari!"
En una altra ocasió, el 12 d'octubre de 2023, Dia de la Hispanitat, Victòria va publicar una història a Instagram. El més cridaner va ser que ho va fer amb una imatge de la princesa Leonor a la desfilada militar, acompanyada d'un cor vermell. Tanmateix, aquestes mostres mai no van rebre resposta visible per part de la primogènita dels reis.
El més cridaner és que aquests gestos no es limiten a xarxes socials. Preguntada per la premsa després de l'aniversari de Leonor, Victòria va assegurar que la seva cosina estava "guapíssima" en un dia tan important. Amb aquesta breu declaració va voler mostrar suport sense entrar en polèmiques, però novament la resposta de Leonor va ser el silenci.
La princesa Leonor no respon als gestos d'afecte de Victòria Frederica
No es tracta d'un episodi aïllat, sinó d'una pauta que s'ha repetit els darrers anys. Des de 2019 no se les ha vist juntes en públic, cosa que contrasta amb la proximitat que se'ls atribuïa a la infància. Segons analistes de Casa Reial, l'agenda estricta de Leonor, la seva formació a l'Acadèmia Militar de Saragossa i les seves vacances familiars han marcat aquesta distància.
La manca d'interacció entre totes dues cosines reflecteix no només diferències de caràcter, sinó també decisions estratègiques. La princesa Leonor ha crescut sota un control institucional ferri que limita les seves aparicions més enllà del que és oficial. En canvi, Victòria Frederica s'ha convertit en una figura mediàtica que acapara portades i titulars a la premsa social.
El resultat és una relació asimètrica: una jove que vol mostrar afecte i una altra que guarda silenci. Aquest contrast ha alimentat rumors de fredor, tot i que veus properes insisteixen que no hi ha conflicte, sinó prioritats diferents. La realitat és que totes dues pertanyen a mons paral·lels dins d'una mateixa família.
El que més sorprèn d'aquesta notícia és el contrast amb la imatge que es projecta de Leonor com una persona propera, afable i familiar. S'ha comparat fins i tot la seva naturalitat amb la del seu avi Joan Carles I i el seu pare, Felip VI. Tanmateix, davant de Victòria Frederica, aquesta proximitat s'esvaeix.
Per a molts observadors, el més cridaner no és només el silenci de la princesa Leonor, sinó l'eco que genera en l'opinió pública. Es tracta d'una decisió personal, institucional o totes dues coses? El cert és que, mentrestant, els gestos de Victòria Frederica segueixen acumulant-se sense resposta.