L'emotiva visita d'antigues companyes a Jana Fernández

La mudança de Jana Fernández a Londres no només inaugura una nova etapa esportiva, també reordena afectes, rutines i focus mediàtics. El seu traspàs va quedar segellat a mitjans d’agost i va encendre l’interès de la premsa rosa esportiva. Paral·lelament, la futbolista ha anat desgranant a les xarxes la seva arribada britànica, amb un relat visual que evita la grandiloqüència.
Fotos, abraçades i accent londinenc
Aquest to ha multiplicat reaccions i ha convertit el seu dia a dia a Londres en una petita sèrie documental. La jugadora va compartir una publicació titulada “Primeres setmanes a Londres” que reuneix dinou imatges amb escenes quotidianes i picades d’ullet a la pilota. Entre els plans més emotius hi apareix la visita dels seus pares posant davant del London Eye, somriure obert i complicitat evident.
L’àlbum també deixa una estampa molt comentada: el retrobament amb Mariona Caldentey i Laia Codina, avui a l’Arsenal, i amb Keira Walsh, ara al Chelsea. El detall no és menor, perquè mostra que la xarxa de suports de Jana segueix intacta tot i el canvi de samarreta. El FC Barcelona va oficialitzar l’acord de traspàs amb London City Lionesses el 15 d’agost, posant fi a una etapa forjada des de La Masia.
La signatura amb London City Lionesses
L’anunci britànic va subratllar la seva versatilitat defensiva i el seu encaix en el debut del club a la WSL. Ja a Londres, la Jana lluirà el dorsal 2 i formarà part d’una reconstrucció amb fitxatges de pes i expectatives d’assentar-se a l’elit. La prèvia de temporada la inclou entre els noms a seguir, en un equip que promet sorpreses i pretén competir sense complexos.
La benvinguda també va arribar des de X, on el club va compartir el típic “✍️ welcome” que segella qualsevol romanç esportiu modern. Aquest gest digital va consolidar la narrativa del nou començament i va connectar l’afició amb el seu fitxatge immediatament. L’adeu al Barça es va explicar amb una carta sentida, agraint a companyes que van passar de referents a família.
Reaccions oficials i comiat
La peça, difosa juntament amb l’anunci del traspàs, va reforçar el perfil d’esportista sensible que evita el soroll innecessari. La narrativa de la Jana parla de creixement, d’aprenentatge i d’un futur que comença en una altra ciutat. Tot això s’entrellaça amb gestos quotidians i visites que humanitzen la celebritat futbolística sense impostures.
En l’àmbit esportiu, l’inici porta morbo immediat: London Citydebuta a la lliga dissabte 6 de setembre davant l’Arsenal, possible retrobament sobre la gespa amb Mariona i Laia. Londres serà aparador i termòmetre del seu impacte, amb un calendari que no dona treva. De moment, queda la imatge de les velles amigues donant suport a la nova veïna de Londres i un dorsal que promet capítols interessants.