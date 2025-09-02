Joaquín Sánchez reconoce sin pudor lo que algunos intuyen sobre Victoria Federica

El regreso del programa Emparejados llega con una invitada inesperada. Joaquín Sánchez y su mujer Susana Saborido se han atrevido a entrevistar a Victoria Federica de Marichalar, que vuelve a colocarse frente a las cámaras tras su paso por El Desafío. La sobrina del rey Felipe VI acudió acompañada por su mejor amiga, Rochi Laffón, en una charla que promete mostrar un lado desconocido de ambas.

La aparición de Victoria ha causado un gran revuelo incluso antes de su emisión. Muchos creían que no aceptaría una entrevista de este tipo, pero la joven se mostró cercana y con ganas de divertirse. Según adelantó el propio Joaquín, “nos cuenta cosas que en otra chica serían muy normales, pero en ella sorprenden mucho”.

| Atresmedia

Joaquín Sánchez no ha tenido ningún pudor en reconocer lo que muchos llevan un tiempo sospechando sobre Victoria Federica. Según ha dado a entender, la hija de la infanta Elena es una chica normal y humilde, aunque algunos creen que es una persona altiva.

El director del programa, Javier Ruiz, también destacó el papel de la hija de la infanta Elena durante la grabación. Aseguró que “se lo pasó bomba, no puso ni una sola pega y respondió a preguntas que no pensábamos que iba a contestar”. A su juicio, el gran atractivo de la entrega es poder ver “la relación de dos mejores amigas sin filtros”.

El propio Ruiz admitió que dudaba de que Victoria Federica aceptara participar. Cuando la productora propuso su nombre, pensó que sería imposible convencerla. Sin embargo, tras una cena con Joaquín, Susana y su inseparable amiga Rochi, todo cambió y la colaboración se hizo realidad.

Gracias a Joaquín Sánchez, se ha confirmado el secreto a voces sobre Victoria Federica: es una persona normal. Siguiendo su teoría, la leyenda que se ha generado a su alrededor no se corresponde con la realidad, pues es una joven sencilla.

Joaquín Sánchez y Susana Saborido entrevistan a Victoria Federica

Joaquín y Susana tienen claro que su programa busca mostrar vínculos de todo tipo. Emparejados reúne a parejas de famosos, ya sea por amor, amistad o familia, y cada entrega incluye dinámicas pensadas para conocer su lado personal. La entrevista a Victoria y Rochi encaja en esa fórmula al ofrecer espontaneidad y complicidad ante el público.

| Europa Press

El presentador bético ha insistido en que lo más destacado es la humildad de Victoria. “Tiene fama de seria, pero conmigo y con Susana fue todo lo contrario, se mostró sencilla y sin filtros”, explicó. Estas palabras confirman lo que muchos de sus seguidores intuían desde hace tiempo, pero que pocas veces se había confirmado en televisión.

La entrevista supone un paso más en la exposición pública de Victoria Federica. Tras su participación en El Desafío, parecía decidida a mantener un perfil bajo, pero su paso por Emparejados demuestra que está dispuesta a mostrarse cercana. Para Joaquín, este gesto es valioso porque “cuando alguien con tanto foco mediático se muestra tan sencilla, deja huella en la gente”.

El estreno de esta nueva temporada está previsto para el sábado 6 de septiembre. El formato regresa a la parrilla de Antena 3 convertido en semanal y con la intención de consolidarse entre el público. La entrevista con Victoria Federica apunta a ser uno de los grandes atractivos de esta nueva etapa televisiva.