Kensington Palace trenca les normes i deixa en evidència la princesa Charlotte

Des de Kensington Palace han pres una determinació que afecta de ple la princesa Charlotte de tan sols 10 anys. Aquesta setmana s'anuncia molt especial per a la filla de Kate i Guillem, però el matrimoni s'ha plantat davant la tornada a l'escola.
A partir d'aquest moment hi haurà un canvi molt significatiu a Kensington del qual no només Charlotte serà l'única afectada. Els seus germans, George i Louis també viuran en persona la nova norma imposada al Palau.
La princesa Charlotte, afectada per la nova norma de Kensington Palace
Kensington Palace ja es prepara perquè la rutina s'instal·li de nou entre els membres de la Família Reial britànica. En molt pocs dies, la princesa Charlotte, juntament amb la resta dels seus germans, començarà el nou curs a Lambrook. Una nova etapa a la qual s'afegeix també una nova ordre imposada pels ducs de Cambridge.
Kensington Palace ha trencat amb tot i ha deixat assenyalada la princesa Charlotte decidint no compartir la seva tornada a l'escola. Així les coses, han decidit mantenir la tornada a l'escola com un moment íntim i allunyat del focus mediàtic. La notícia pot sorprendre, però té molt de sentit dins del seu discurs sobre privacitat familiar.
La motivació principal és el benestar emocional dels infants. En prioritzar el que és privat, es redueix la pressió que pot sentir la princesa Charlotte en cada acte públic. Si la tornada a l'escola ja és un moment delicat per als infants, augmenta si un grup de fotògrafs espera a la porta.
Per aquest motiu i per vetllar i protegir la princesa, des de Kensington Palace han decidit no compartir-ho i fer-ho a porta tancada. Amb aquesta decisió, Kate i Guillem trenquen amb la norma de nombroses Cases Reials de mostrar-se en família el primer dia d'escola. La Família Reial espanyola, sense anar més lluny, ens ha fet partícips de cada retorn de Leonor i Sofia al centre escolar.
Kate i Guillem també ho van fer quan la princesa Charlotte i els seus germans eren més petits. Però tot va canviar amb la malaltia de Middleton, que, per primera vegada, va evitar que es captés una imatge d'ella en aquell moment. Aquest any, Kensington ha decidit actuar de la mateixa manera i mantenir el retorn a l'escola dels seus fills en privat.
Kensington Palace reforça la seva protecció cap a la princesa Charlotte
Des de Kensington Palace reforcen que no hi haurà imatges aquest any perquè volen protegir aquest ambient normal, on la princesa Charlotte pugui sentir-se tranquil·la i segura. La decisió es basa en el desig de protegir Charlotte i els seus germans. Volen preservar la seva infància i el seu desenvolupament lluny dels mitjans, ja que, per a Kate i Guillem, protegir els més petits és fonamental.
A més de garantir la protecció, Kensington també busca dotar la princesa i els seus germans d'una certa normalitat respecte als seus companys. Middleton desitja que, malgrat el seu futur institucional, la infància de Charlotte, George i Louis sigui com la dels altres infants.
I això passa per no portar els mitjans a la porta de l'escola perquè el seu retorn a les aules ocupi la portada de les revistes. La princesa Charlotte, com qualsevol altre infant, mereix gaudir de la seva infància i la decisió dels seus pares ho demostra.
Aquesta decisió no vol dir que la Família Reial s'allunyi completament del públic. Continuaran compartint moments importants, però d'una manera diferent i quan considerin que té rellevància institucional.
Davant aquest pas fet des de Kensington Palace, a partir d'ara no hi haurà posat familiar a les portes de l'escola. Només uns pares que acompanyaran en la intimitat els seus fills en el seu primer dia.