La princesa Leonor, aclaparada: el rei Felip i 2.000 persones més ho han pogut veure

La princesa Leonor ha viscut un dels moments més intensos i emotius des que va assumir funcions públiques. L'hereva al tron ha estat aclaparada per la força de l'acte celebrat al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. El rei Felip VI i 2.000 persones han presenciat en directe una cerimònia espectacular que ha estat tot un èxit de convocatòria i de contingut.

L'acte central dels Premis Fundació Princesa de Girona ha superat totes les expectatives. La presència de les autoritats, entre elles el president Salvador Illa, ha retornat el pes institucional a una gala que, en edicions passades, va ser més discreta. Aquesta vegada, l'expectació ha estat enorme, i tots els focus han estat posats en Leonor.

| Europa Press

La princesa ha estat la gran protagonista d'una vetllada que va combinar emoció, música i un desplegament tecnològic sense precedents. Durant la seva arribada, la Família Reial va ser rebuda entre ovacions, en un moment en què el rei es va posar la mà al cor i Leonor va mirar a càmera amb fermesa. Vestida amb un elegant mono blau fosc, ha format un trio visualment poderós al costat de la seva mare i la seva germana.

La princesa Leonor pren la paraula amb fermesa davant el rei Felip

L'escenografia ha inclòs pantalles de cinc metres en forma de molècula, creant una experiència immersiva amb l'aigua com a símbol de vida i renovació. Tot l'esdeveniment ha estat travessat per un missatge clar: l'entusiasme de la joventut pot transformar el món. I això ha quedat reflectit en el lliurament de premis a joves que estan marcant la diferència des de la ciència, l'art, l'empresa o la salut.

La banda sonora del compositor Aday Cartagena i l'estrena de l'obra solidària Mano a mano, de Julio Reyes Copello, han emocionat el públic. L'actuació dels pianistes Alba Ventura i Gonzalo Villarroel també ha estat molt aplaudida. La qualitat musical ha estat a l'altura del significat de l'esdeveniment.

| Instagram, @casareal.es

Quan Leonor ha pres la paraula, s'ha fet el silenci al teatre. "He d'admetre que m'impressiona ser aquí", ha dit en començar la seva intervenció, fent referència al Liceu com a “santuari de les arts”. Després ha esmentat Eduardo Mendoza, les obres del qual està llegint ara, en una picada d'ullet a la cita d'octubre amb els Premis Princesa d'Astúries.

L'evolució de la princesa i el suport del rei, reconeguts per la Fundació Princesa de Girona

En la seva intervenció, la princesa ha agraït als premiats el seu talent i la seva determinació. Ha parlat del valor de cadascú, del propòsit i de la feina ben feta. El seu discurs, pronunciat amb seguretat, ha estat molt aplaudit i ha deixat clar que la seva evolució com a figura pública és cada cop més visible.

Segons Salvador Tasqué, director de la Fundació, "el que observem és una evolució enorme". Ha destacat que Leonor prepara els discursos amb molta antelació, que s'hi implica i assaja amb la seva germana Sofia. També ha assenyalat que el seu domini del català ha sorprès fins i tot els assistents locals.

| Instagram, @casareal.es

Després del discurs del rei, la Família Reial ha abandonat el Liceu entre aplaudiments. El comiat ha estat càlid, reflex d'una jornada que ha consolidat la princesa com a referent per a la seva generació. El que ha viscut Leonor aquesta nit no ha estat només una cerimònia més, sinó un pas ferm en el seu camí com a futura reina.