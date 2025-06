Jaime Peñafiel trenca el seu silenci i explica la veritat sobre la secretària de Letícia

Fa tot just uns dies, el veterà periodista Jaime Peñafiel va sorprendre en anunciar públicament el veritable motiu darrere la dimissió de la secretària de la reina Letícia. A diferència de la versió oficial que parla de "motius familiars", Peñafiel assegura que la realitat és molt diferent. Què s'amaga realment darrere d'aquesta sortida? Queda't, perquè la història és més profunda del que sembla.

Què ha passat?

L'abril de 2024, María Dolores Ocaña, advocada de l'Estat de prestigi, va assumir el càrrec de secretària en cap de la reina Letícia. Poc més d'un any després, el juny de 2025, va anunciar la seva renúncia adduint motius personals. Tanmateix, segons Peñafiel, aquest argument és només una cortina de fum.

El periodista va afirmar que la veritable causa de la dimissió va ser una relació extremadament tensa entre Ocaña i la reina: "Letícia i Ocaña no es suporten", va escriure a OK Diario elnacional.cat. Sembla que el que va començar com una col·laboració prometedora va acabar trencant-se a causa de xocs d'estil i de gestió, especialment en l'organització d'assumptes oficials i protocols.

| @CasaReal, ACN, XCatalunya

Reaccions després del xoc

Jaime Peñafiel, amb més de sis dècades de trajectòria a la premsa del cor, no va dubtar a qualificar l'eufemisme de "motius familiars" com una tapadora: “Una advocada jove i competent no podia estar al servei d'una senyora a qui no aguanta ni el servei ni el seu marit”.

Per la seva banda, alguns mitjans “menys monàrquics” aporten detalls que confirmen aquests frecs professionals: Ocaña hauria xocat amb decisions protocol·làries de la reina, fins al punt de considerar la seva manera de gestionar com “improvisada” i personalista.

També s'assenyala que el límit va arribar amb el tema dels escortes, essencials en la rutina de la reina. Ocaña, segons aquestes fonts, s'hauria vist impactada per descobriments sobre suposades escapades secretes de Letícia, amb les quals no podia estar en sintonia institucionalment.

| Casa Real, XCatalunya, Jaime Peñafiel, Felipe VI

Així va començar tot

No és la primera vegada que Peñafiel critica la reina Letícia. El seu historial d'acusacions i polèmiques ha anat en augment des que va publicar el 2023 el llibre Letícia y yo, on reprenia suposades confidències de Jaime del Burgo, excunyat de la reina, sobre un romanç anterior al matrimoni reial. Aquest llibre va desfermar una autèntica tempesta mediàtica, i tot i que Peñafiel va anunciar posseir material sensible –fotos, àudios– va optar per no publicar-lo.

A més, el seu acomiadament d'El Mundo el gener de 2024, després d'acusacions de difondre “bulos” sobre la reina, va augmentar la tensió. Aquest fet va reforçar la idea d'un periodista decidit a recuperar el protagonisme a qualsevol preu.

| Casa Real

Les xarxes cremen

A les xarxes, la notícia ha provocat reaccions dividides: mentre alguns donen suport a Peñafiel per obrir la caixa negra de la Zarzuela, d'altres critiquen el seu estil —titllat de sensacionalista— i destaquen la versió oficial, que insisteix una vegada i una altra que es tracta de "variacions personals".

Tot i això, no s'han publicat declaracions oficials de la Zarzuela que confirmin o desmenteixin el que ha dit Peñafiel. Tampoc cap portaveu d'Ocaña ha sortit al pas per donar la seva versió. Fins ara, el silenci és l'única resposta institucional.