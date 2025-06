Juliana Canet sexualitza Gerard Piqué: Joel Díaz li riu la gràcia

La comunicadora Juliana Canet, coneguda per les seves informacions sobre xafarderies i pels seus programes d'entreteniment, ha mantingut una conversa informal amb el també periodista Joel Díaz. La presentadora del 'Que no surti d'aquí' de Catalunya Ràdio ha concedit una entrevista que s'ha fet viral i que ha donat molt a parlar a les xarxes socials.

En aquesta ocasió, la conversa ha estat per a APM. El programa d'humor de TV3 ha comptat amb Juliana Canet, que en una entrevista ràpida ha explicat diversos temes recents, com la ficada de pota amb Marc-André ter Stegen i la seva dona. En aquest cas, els responsables del programa van assegurar que la ruptura entre l'encara porter del Barça i la seva dona s'explicava per una infidelitat d'ella. L'alemany ho va desmentir.

Juliana Canet i alguns jugadors del Barça

Joel Díaz ha tret a la llum el nom de Gerard Piqué. Segons l''Homo APM', Juliana Canet i la resta de col·laboradors del programa de Catalunya Ràdio han estat molt més contundents contra l'excentral blaugrana que contra el porter. No obstant això, l'ex de Shakira mai no va escriure cap comentari ni mai no va criticar el programa.

| Instagram, Catalunya Ràdio, Bolgarstock

Gerard Piqué 'passava' dels comentaris de Juliana Canet. "Fins i tot li agradaven", va dir Joel Díaz. I podria ser, a causa del caràcter divertit i atrevit del català. Atrevit, simpàtic i molt guapo, segons Canet, que no va dubtar a reconèixer que l'exfutbolista l'atreu físicament. Vegem el vídeo.

Juliana Canet, qui és?

És difícil que avui dia algú no sàpiga qui és Juliana Canet. Per la seva presència als mitjans de comunicació convencionals, però també per la seva presència a les xarxes socials.

Des de l'any 2016, Juliana Canet va començar a fer-se un nom com a creadora de continguts a les xarxes socials, apostant pel català com a llengua vehicular. Ràpidament va connectar amb l'audiència jove, primer a YouTube, i després a plataformes com TikTok i Instagram, on el seu discurs proper, espontani i sense filtres ha generat comunitat. Aquesta presència digital la va portar a ser reconeguda com una de les veus joves amb més influència a l'àmbit català.

El salt als mitjans de comunicació tradicionals es va produir poc després. A la ràdio, Canet va participar al programa Adolescents iCat a l'emissora iCat i a Catalunya Ràdio, i va ser una de les veus principals d'Adolescents XL, més tard conegut simplement com a XL, a Catalunya Ràdio, on actualment continua com a copresentadora del programa “Que no surti d’aquí” al costat de Roger Carandell i Marta Montaner. A més, ha col·laborat en altres espais radiofònics com El suplement d’estiu i Les muses, ampliant la seva experiència i versatilitat com a comunicadora.

| Twitter, Catalunya Ràdio

A televisió, Juliana Canet s'ha fet un lloc primer com a col·laboradora al magazín “Tot es mou” de TV3, i més endavant com a presentadora d'espais destinats al públic jove, com “Món Maker” al canal Super3 i programes de divulgació i entreteniment com “Tot són problemes” i, recentment, “Club Tàndem” a TV3.

Més enllà de la pantalla, Canet ha impulsat projectes de gran impacte a l'àmbit digital, com Canal Malaia, una plataforma que busca agrupar i donar visibilitat a creadors de continguts en català. També dirigeix la col·lecció literària “Brunzits”, dins del grup editorial 62 i Columna Edicions, una proposta centrada en autors joves que busquen noves formes d'expressió literària.