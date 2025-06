Jaime Peñafiel rompe su silencio y cuenta la verdad sobre la secretaria de Letizia

Hace apenas unos días, el veterano periodista Jaime Peñafiel sorprendió al anunciar públicamente el verdadero motivo tras la dimisión de la secretaria de la reina Letizia. A diferencia de la versión oficial que habla de "motivos familiares", Peñafiel asegura que la realidad es muy distinta. ¿Qué se esconde realmente detrás de esta salida? Quédate, porque la historia es más profunda de lo que parece.

¿Qué ha pasado?

En abril de 2024, María Dolores Ocaña, abogada del Estado de prestigio, asumió el cargo de secretaria jefe de la reina Letizia. Poco más de un año después, en junio de 2025, anunció su renuncia aduciendo motivos personales. Sin embargo, según Peñafiel, ese argumento es solo una cortina de humo.

El periodista afirmó que la verdadera causa de la dimisión fue una relación extremadamente tensa entre Ocaña y la reina: "Letizia y Ocaña no se soportan", escribió en OK Diario elnacional.cat. Al parecer, lo que comenzó como una colaboración prometedora terminó por romperse debido a choques de estilo y gestión, especialmente en la organización de asuntos oficiales y protocolos.

| @CasaReal, ACN, XCatalunya

Reacciones tras el choque

Jaime Peñafiel, con más de seis décadas de trayectoria en la prensa del corazón, no dudó en calificar el eufemismo de "motivos familiares" como una tapadera: “Una abogada joven y competente no podía estar al servicio de una señora a la que no aguantan ni el servicio ni su marido”.

Por su parte, algunos medios “menos monárquicos” aportan detalles que confirman estos roces profesionales: Ocaña habría chocado con decisiones protocolarias de la reina, hasta el punto de considerar su forma de gestionar como “improvisada” y personalista.

También se señala que el límite llegó al tema de los escoltas, esenciales en la rutina de la reina. Ocaña, según estas fuentes, se habría visto impactada por descubrimientos sobre supuestas escapadas secretas de Letizia, con las que no podía estar en sintonía institucionalmente.

| Casa Real, XCatalunya, Jaime Peñafiel, Felipe VI

Así empezó todo

No es la primera vez que Peñafiel critica a la reina Letizia. Su historial de acusaciones y polémicas ha escalado desde que publicara en 2023 el libro Letizia y yo, donde retomaba supuestas confidencias de Jaime del Burgo, ex cuñado de la reina, sobre un romance anterior al matrimonio real. Este libro desató una auténtica tormenta mediática, y aunque Peñafiel anunció poseer material sensible –fotos, audios– optó por no publicarlo.

Además, su despido de El Mundo en enero de 2024, tras acusaciones de difundir “bulos” sobre la reina, aumentó la tensión. Ese suceso reforzó la idea de un periodista decidido a recuperar el protagonismo a toda costa.

| Casa Real

Las redes arden

En redes, la noticia ha provocado reacciones divididas: mientras algunos respaldan a Peñafiel por abrir la caja negra de Zarzuela, otros critican su estilo — tachado de sensacionalista — y destacan la versión oficial, que insiste una y otra vez en que se trata de "variaciones personales".

Pese a ello, no se han publicado declaraciones oficiales de Zarzuela que confirmen o desmientan lo dicho por Peñafiel. Tampoco ningún portavoz de Ocaña ha salido al paso para dar su versión. Hasta el momento, el silencio es la única respuesta institucional.