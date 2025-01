Jaime del Burgo deixa KO a Felip VI amb noves revelacions: 'Te n'aprofites...'

El 2025 finalitza amb la persistència d'un dels escàndols més polèmics que afecten la família reial espanyola: les acusacions de Jaime del Burgo, antic amic íntim dels prínceps i exmarit de Telma Ortiz, contra l'actual rei Felip VI i la seva esposa, la reina Letícia. Encara que molts pensaven que la bomba informativa esclatada el 2023 acabaria amb el matrimoni reial, la veritat és que Felip i Letícia han resistit i, segons la premsa rosa, surten fins i tot reforçats.

No obstant això, Del Burgo no s'ha quedat quiet: en un nou tuit de final d'any, ha llançat un parell de revelacions que, si són certes, posarien en escac la imatge del monarca.

| Vozpópuli

Un escàndol que va néixer el 2023

Una mica de memòria. El desembre de 2023, Jaime del Burgo va revolucionar les xarxes socials amb una sèrie de tuits i publicacions en què relatava com havia mantingut una relació íntima amb Letícia entre 2010 i 2011, període en què l'avui reina era princesa i mare de les dues filles reials, Leonor i Sofia.

Aquest relat escandalós va provocar que els mitjans anticipessin una crisi terminal en el matrimoni dels reis, que per a molts estava abocat al divorci. No obstant això, lluny de trencar, Felip VI i Letícia van optar per una estratègia de silenci i aparicions puntuals que els ha valgut reforçar la idea d'una “societat anònima” molt sòlida. A finals de 2024, revistes del cor com Hola i Lecturas destacaven que la reina havia sortit airosa d'aquesta controvèrsia, mentre la figura de Del Burgo s'anava apagant.

| Casa Real, XCatalunya

Primer cop: el suposat coneixement de Felip

En el seu últim tuit de l'any, Del Burgo assegura que Felip VI sabia “en temps real” del romanç entre ell i Letícia. Al·lega que els escortes de l'aleshores princesa informaven regularment el príncep sobre els moviments de la seva esposa, sense que Letícia ni Del Burgo estiguessin al corrent que el monarca estava al cas.

“Felip, eres indigne perquè sabies, en la meva ignorància, de la meva relació amb Letícia durant 2010 i 2011”, escriu textualment. Si és veritat, significaria que el rei hauria tolerat o gestionat la situació des de les ombres, potser per evitar un escàndol que pogués danyar-lo públicament. El fet que Felip no actués en aquell moment ha donat peu a especulacions sobre el pacte matrimonial que ambdós podrien tenir.

Segon cop: acusacions d'evasió fiscal

El contingut més explosiu, no obstant això, rau en les suposades revelacions de Del Burgo sobre la manera en què la família reial maneja les seves finances. L'excunyat de la reina sosté que part del patrimoni dels Borbons —tant el del rei emèrit Joan Carles I com el de Felip VI i Letícia— es trobaria fora de l'abast del fisc espanyol gràcies a la residència de l'emèrit a Abu Dhabi.

| Casa Real

Segons Del Burgo, l'elecció de Joan Carles d'instal·lar-se al Golf Pèrsic respon a un pla conjunt per beneficiar-se de la “legislació d'alguns països del desert” i evadir impostos de forma encoberta. Amb la frase: “Felip, et beneficies de la legislació per evadir els impostos del vell i de la família”, Del Burgo vol situar el monarca al centre d'una presumpta trama d'elusió fiscal.

La premsa espanyola calla

Malgrat la gravetat de les seves acusacions, Jaime del Burgo sembla haver perdut l'eco mediàtic que va tenir el 2023. Mentre aleshores el seu tuit sobre una pashmina en un lavabo va batre rècords de visualitzacions, avui, aquestes noves revelacions amb prou feines superen les 25.000 lectures.

Alguns interpreten aquest descens com una estratègia de la Casa Reial —a través de la discreció i la consistència del matrimoni— per “desactivar” Del Burgo. Altres, en canvi, creuen que el públic s'ha cansat del que consideren una croada personal d'un personatge amb tendència a la polèmica política i personal.

El divorci és la conseqüència?

El rumor d'un possible divorci de Felip VI ha quedat en segon pla, i tot apunta que la parella reial segueix el seu camí amb el suport de la institució monàrquica i gran part de l'opinió pública més afí a la Corona.

Del Burgo, per la seva banda, continua publicant informacions en el seu perfil, en una mena de “monòleg” al qual cada vegada presten menys atenció els grans mitjans. Podria sorgir alguna prova irrefutable que canviï el panorama? De moment, el silenci de Felip VI i Letícia sembla la millor estratègia per suportar aquestes acusacions.