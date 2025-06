El gest de Carles III que indigna els fans de Diana de Gal·les

Al bell mig de Norfolk, poc més de mig quilòmetre separa Park House —la casa natal de Diana de Gal·les— de la resplendent residència de Sandringham, propietat del rei Carles III. El que era un refugi d'història s'ha convertit en un escenari d'abandonament.

Això ha indignat veïns, seguidors de Diana i fins i tot membres de la família reial. Les imatges de teulades enfonsades, vidres trencats i vegetació descontrolada han desfermat una tempesta de comentaris. Tant als mitjans com a les xarxes socials s'ha intensificat el debat sobre les prioritats del monarca.

Quan la història cau a trossos

Park House, habitatge on va néixer Diana l'1 de juliol de 1961 i va viure fins als catorze anys. L'edifici va deixar de funcionar el 2021 com a centre per a persones amb discapacitat. Des de llavors, roman tancada i sense cap manteniment.

Fotografies preses per mitjans com The Mirror han mostrat el seu estat deplorable: vegetació envaint l'estructura i una piscina tancada amb una tanca com a advertiment de perill. El que aprofundeix la ferida és la proximitat amb l'esplendor de Sandringham House, on el rei ha impulsat inversions recents.

En els darrers mesos, s'hi han instal·lat 2.000 panells solars. També s'hi ha inaugurat un centre turístic de ‘glamping’ amb tendes de luxe i parcel·les per a autocaravanes.

Aquest contrast ha encès les crítiques. «Té diners per al càmping, però no per a la casa on Diana va créixer», lamenten veïns i treballadors locals.

Reaccions ciutadanes i familiars

La indignació local ha estat unànime. Selina Raines, habitant de Snettisham, confessa: «Et trenca el cor… molt, molt trist». També a The Mirror, una cambrera qualificava la situació de «manca de respecte» i va demanar que la casa torni al seu estat original.

| @theroyalfamily

Des de l'entorn de Diana, el rebuig ha estat especialment fort. Segons RadarOnline, el príncep Harry se sent «furiós» en veure com el llegat de la seva mare es difumina davant dels seus ulls.

Fonts properes asseguren que interpreta la situació com una traïció, especialment tenint en compte que Sandringham estate sí que rep atenció econòmica. Harry ha acusat el seu pare de «destrossar el llegat de la princesa Diana».

Un escenari de tensions reials

Aquest incident reviu antigues esquerdes internes a la família reial. La manca d'intervenció per part del rei ha reobert el debat sobre com es preserva la memòria de Diana. Per a molts, la seva figura continua sent massa incòmoda per a certs sectors institucionals.

| Instagram, XCatalunya, @theroyalfamily, Canva Creative Studio

L'abandonament de Park House es percep com una evitació deliberada del passat. A les xarxes, els seguidors de Diana i crítics de la monarquia han amplificat la qüestió.

Es pregunta si Carles III hauria de cedir la propietat a organitzacions benèfiques o obrir-la al públic com a homenatge a la seva memòria. Alguns recorden que, durant més de trenta anys, Park House va servir com a centre inclusiu i ben equipat per a persones amb mobilitat reduïda, amb llista d'espera fins i tot.

Cap a una solució o una ferida oberta?

De moment, ni Buckingham Palace ni Sandringham Estate han emès comunicats oficials al respecte. La pressió pública, però, no cessa.

Qui demana solucions proposa restauració arquitectònica, conversió en memorial o la devolució a una ONG amb finalitats benèfiques. Un seguit d'opcions en línia amb els valors que Diana va promoure en vida.

| XCatalunya, redes

Aquest descuit ha provocat un debat essencial. Ha d'equilibrar la Corona la seva inversió entre modernitat i la conservació del seu patrimoni? En dies vinents podria conèixer-se alguna resposta.

La ciutadania espera senyals clars de suport a un lloc que va ser el bressol d'una figura inoblidable. Mentrestant, la imatge de Park House continua sent un símbol gairebé ensorrat d'una memòria que, per a molts, mereix més cura i respecte.