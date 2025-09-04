La confessió de Carmen Asecas a 'La Promesa' que et deixarà totalment sense paraules

El nou capítol de La Promesa arriba carregat d'emocions i girs inesperats. La sèrie ha tornat a atrapar l'audiència amb un avançament que està donant molt de què parlar a xarxes i fòrums de televisió. Avui, la protagonista indiscutible serà Catalina, interpretada per Carmen Asecas, que prendrà una decisió clau i deixarà tothom sorprès amb una confessió inesperada.
Ella decidirà aquesta tarda fer un pas endavant i posar sobre la taula allò que fins ara havia callat. I això portarà conseqüències que deixaran més d'un sense saber què dir.
Catalina, interpretada per Carmen Asecas, sorprèn a La Promesa amb la seva revelació
Catalina està passant per una autèntica muntanya russa d'emocions. Els conflictes amb el baró de Valladares s'han convertit en un desafiament que ha afectat tant la seva vida personal com la convivència al palau. Tot i que Jacobo i Martina van intentar mediar i fer entrar en raó el noble, la situació no ha millorat.
El noble continua menyspreant la filla del marquès de manera evident. Les seves paraules despectives cap a ella han generat indignació en qui l'envolta, i han deixat clar que no està disposat a mostrar-li respecte. La tensió creix cada dia més, i l'ambient a La Promesa s'ha tornat insostenible.
La clau de l'episodi d'avui rau en un detall que ho canviarà tot. Catalina revelarà que va escoltar per casualitat una conversa en què va poder assabentar-se de tot el que el baró va dir d'ella. Però el que més impactarà la jove serà l'actitud d'Adriano, que no li donarà el suport que esperava.
I això donarà un nou gir a la trama. Alhora que aportarà moltes més dosis de tensió.
Altres girs del capítol d'avui de La Promesa
Tot i que la confessió de Catalina serà l'eix central, l'episodi d'avui de La Promesa portarà altres moments que prometen deixar els espectadors enganxats a la pantalla. Un d'ells serà el retorn de Federico, que tornarà al palau i mantindrà una conversa decisiva amb Vera. Aquest diàleg capgirarà les idees que la donzella tenia sobre la seva família i obrirà nous interrogants a la trama.
La tensió també es traslladarà a la investigació sobre la desaparició d'Àngela, que ara està dirigida per Curro. Els cercadors trobaran una peça de roba que podria ser clau, ja que apunta que ella podria continuar amb vida. La possibilitat que no tot estigui perdut retornarà l'esperança, però alhora plantejarà interrogants que ningú sap com resoldre.
D'altra banda, Manuel continuarà generant debat amb les seves decisions empresarials. Mentre ell manté la il·lusió de començar un nou camí, Toño seguirà sense comprendre els motius que l'han portat a prendre una mesura tan radical.
El fill del marquès també tindrà un paper fonamental a la trama d'avui per un altre motiu. I és que intervindrà a favor de Pía i Ricardo respecte a l'ultimàtum de Cristóbal, conscient de la injustícia que s'acostava. La seva defensa aconseguirà que el majordom no els pugui acomiadar, però la decisió que prengui a continuació serà gairebé igual de cruel.
El guió de La Promesa demostrarà així novament la capacitat de la sèrie per combinar drama, intriga i emoció a cada capítol. La confessió de Catalina, sumada a la resta de trames en paral·lel, assegurarà un episodi ple de sorpreses. Els seguidors ja anticipen que la tarda d'avui serà una de les més intenses que es recorden a la ficció.