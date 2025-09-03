Entrem al iot que el rei Joan Carles tenia a Espanya i hi ha una cosa que t'impactarà

El rei Joan Carles es va mudar a Abu Dhabi en un intent d'esborrar els anys més polèmics del seu regnat. No obstant això, en la seva fugida va deixar amarrat a Eivissa el vaixell que va ser de la seva propietat i del qual ara s'han descobert els seus secrets. Endinsant-nos al seu interior, s'aprecia tot el luxe de l'embarcació i detalls que han cridat molt l'atenció.
L'antic Fortuna, avui rebatejat com a Foners, descansa al port d'Eivissa, envoltat de megaiots, i la seva sola presència evoca ostentació i poder monàrquic. Va ser un obsequi d'empresaris balears al rei Joan Carles a inicis del segle XXI. Va costar uns 18 milions d'euros i va ser construït a Cadis.
Surten a la llum els secrets del vaixell del rei Joan Carles
El rei Joan Carles està d'actualitat, encara que en aquesta ocasió no sigui pels seus viatges o relacions polèmiques. La notícia és ara l'embarcació que va ser de la seva propietat i que, avui dia, es troba amarrada al port d'Eivissa. Allà, l'emèrit va deixar el Fortuna, el seu vaixell insígnia que, veient-ne l'interior, fa honor al seu nom.
L'embarcació es pot llogar per la quantitat de 20.000 euros al dia. Un preu d'acord amb el luxe i l'ostentació que es troba al seu interior. Són molts els detalls que criden l'atenció del vaixell de Joan Carles, entre ells una sala de cinema i l'amplitud de les seves cabines.
En la seva època va ser catalogat com un dels iots més veloços del món. Els tres motors Rolls-Royce l'impulsaven fins a uns impressionants 68 o fins i tot 70 nusos, l'equivalent a gairebé 130 km/h. Aquesta potència desmesurada realça el seu caràcter de símbol extrem de riquesa i privilegi.
Avui aquest luxe no ha desaparegut i el iot continua oferint quatre cabines dobles per a vuit persones. Múltiples zones a l'aire lliure com terrassa amb gandules i bar, solàrium a proa i menjador a l'aire lliure a popa. També disposa de jacuzzi, sala de cinema, sistemes d'entreteniment moderns, Wi-Fi i aire condicionat.
El mobiliari també resulta del més cridaner. Va ser renovat el 2023, amb mobles artesanals, cuir i materials exclusius dissenyats per Spadoli Design, deixant el iot com una joia contemporània del disseny nàutic.
El rei Joan Carles i el seu vaixell insígnia
El rei Joan Carles va anomenar el seu iot Fortuna sense més contemplacions. Avui el descriuen com “enginyeria espanyola amb comoditats de luxe”, i no exageren. A més de l'ostentació i el luxe del seu interior, compta amb tot un compendi d'artefactes per a la diversió aquàtica.
Compta amb motos d'aigua, taules de paddle surf, equips de snorkel, wakeboard, seabobs, esquí aquàtic i una gran plataforma flotant. Tot això per fer de l'estada al iot del rei Joan Carles tota una experiència nàutica.
El curiós és que, tot i estar amarrat a Eivissa i trobar-se 'abandonat' per l'emèrit, el luxe segueix intacte. No debades, l'última vegada que Joan Carles s'hi va pujar va ser el 2014, abans de mudar-se a Abu Dhabi.
El rei Joan Carles i el seu Fortuna van marcar una època. El iot s'ha descrit com un símbol de poder i un estil de vida inabastable. Aquest estil de vida que, precisament, va precipitar la seva sortida d'Espanya i que, avui, s'hi pot accedir previ pagament.
El lloguer diari és d'aquells números que treuen l'alè: entre 19.000 i més de 21.000 euros segons temporada. En ple estiu, juliol i agost, el cost superava els 21.000 € al dia. Al setembre està a prop dels 20.149 €; a la tardor i hivern baixa al voltant dels 19.000 €.