L'Acadèmia de l'Aire admet el rumor sobre la princesa Leonor i el seu escorta

Des de l'instant en què la princesa Leonor va arribar a l'Acadèmia de l'Aire, va quedar clar que el seu entorn estava acuradament organitzat. Prova d'això és com, des de San Javier, han confirmat el rumor sobre com està organitzat l'equip d'escoltes de l'hereva.
Tot i que s'insisteix en la idea que Leonor compta amb les mateixes condicions que la resta d'alumnes, la veritat és que hi ha diferències. Cal no oblidar que estem davant la futura reina, per tant, per damunt de tot, la seva seguretat ha de quedar garantida. D'aquí que l'Acadèmia de l'Aire s'hagi blindat davant la princesa.
L'Acadèmia de l'Aire confirma l'últim sobre la seguretat de la princesa Leonor
La princesa Leonor ja suma quatre dies a l'Acadèmia de l'Aire de San Javier, Múrcia, per iniciar la seva última disciplina militar. Durant 10 mesos aquestes instal·lacions es convertiran en casa seva fins a completar amb èxit tot el curs. Atès que ara l'hereva ha passat a formar part de l'escola, aquesta ha decidit blindar-se.
En aquest sentit, l'Acadèmia de l'Aire ha confirmat el rumor sobre els escoltes que vetllen per la seguretat de la princesa Leonor. Admeten que compta amb una estructura personal dissenyada per protegir-la i acompanyar-la, tot i que sense trencar amb la normalitat del dia a dia a l'AGA. Concretament, es parla d'un grup de 15 agents de seguretat que treballen de manera discreta.
Aquests escoltes saben passar desapercebuts perquè la seva rutina a l'Acadèmia de l'Aire es desenvolupi amb la màxima tranquil·litat sense cridar l'atenció. L'operatiu combina guàrdies civils i policies nacionals que vigilen accessos, passadissos, aules i zones comunes durant tota la formació.
Tota una garantia per a la princesa Leonor, que afronta un dels seus majors reptes de la seva formació militar. També per a la reina, que pot estar tranquil·la tot i ser conscient de les pors que turmenten la seva primogènita. Mentre la seguretat de Leonor treballa de manera coordinada i silenciosa, la princesa pot centrar-se en la seva formació.
Així és l'entorn de la princesa Leonor a l'Acadèmia de l'Aire
A més de l'equip de seguretat, la princesa Leonor compta amb una instructora personal molt especialitzada. Es tracta de la primera dona pilot d'Eurofighter a Espanya, que serà la seva guia en els primers vols a l'Acadèmia de l'Aire. Aquest fet suposa una garantia de confiança emocional per a l'hereva en aquests moments tan delicats de la seva formació.
La instructora no només li transmetrà coneixements d'aviació, sinó també seguretat i ànim, ja que la princesa tenia certa inquietud al volant aeri. La rutina a l'Acadèmia de l'Aire està dissenyada per fomentar disciplina i formació integral. El seu dia comença d'hora i no acaba fins a la nit.
Però darrere de cada simulador, cada passadís i cada classe, hi ha un equip silenciós que vetlla per la seva seguretat. Gràcies a aquesta protecció, ella pot concentrar-se en aprendre a pilotar un Pilatus PC-21 en la seva pròpia aeronau, sense compartir-la amb altres cadets.
Aquest desplegament no busca destacar; al contrari, els escoltes es mouen amb discreció, perquè la princesa Leonor sigui tractada “com una alumna més”. La seva residència és similar a la dels seus companys, però amb l'única diferència que darrere d'ella hi ha un ampli dispositiu d'escoltes.
L'Acadèmia de l'Aire es converteix, així, en un entorn on la formació tècnica, el rigor militar i una generosa dosi de privacitat s'entrellacen. La seguretat, amb els seus 15 agents, el seu equip assignat i la seva instructora pionera, és part essencial d'aquest entorn. No es tracta de privilegis, sinó de condicions necessàries donat el seu rol institucional.