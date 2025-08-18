Va néixer a Granollers, però viu a Madrid: entrem a la casa de Dani Mateo

Dani Mateo va néixer a Granollers, al Vallès Oriental, i des d'allà va forjar un humor àcid que avui domina la sobretaula televisiva. La seva trajectòria el va portar a Madrid fa anys, però és casa seva la que millor explica aquesta etapa més reposada i meticulosa.
Del Vallès a un refugi lluminós a Madrid
L'humorista viu a la capital amb la seva parella, la model Yasmina Paiman. Ha convertit la seva llar en un refugi de calma molt pensat. No hi ha estridències ni barroquisme: l'habitatge respira ordre, amplitud i una estètica sòbria que acompanya la seva agenda de plató i gira teatral.
El saló mana i s'obre com una estança única on tot dialoga sense soroll, des de la llibreria fins a les peces d'art contemporani. Predominen els beixos i grisos clars sobre terres de fusta clara, una paleta tranquil·la que amplifica la llum natural i evita distraccions. L'arquitectura juga amb línies rectes i finestrals generosos, mentre la biblioteca deixa entreveure aficions i lectures que han acompanyat la seva carrera.
Jardí amb piscina i barbacoa
Fora de casa, la vida es desplaça a un jardí ampli amb gespa cuidada, piscina de revestiment clar i un racó de barbacoa. Aquest combo exterior resumeix l'aspiració madrilenya de tenir cel propi, trobades amb amics i un respir real lluny de l'asfalt frenètic. A les xarxes ha mostrat trossets d'aquest “chill out” sense convertir-lo en reality, preservant límits raonables d'intimitat. Mateo no fa entrevistes sobre plànols ni metres, però el seu Instagram deixa pistes constants sobre la casa i les seves rutines domèstiques.
Entre elles, hi ha una butaca Lounge Chair & Ottoman d'Eames, la passió pels llibres i una estètica càlida que la seva comunitat identifica de seguida. Les publicacions solen reunir comentaris celebrant la llum del saló i la calma del jardí. Tot i això, no cauen en l'exhibició invasiva que desgasta tantes celebritats. L'interès per la seva llar no neix de rumors capritxosos, sinó d'un degoteig d'imatges i reportatges que han ordenat les claus de la llar.
Idealista News va datar a l'agost un perfil que sistematitza colors, materials i distribució, seguint el rastre del què el presentador comparteix. Altres mitjans especialitzats han posat el focus en la biblioteca, l'art contemporani i aquesta coherència estètica entre interior i jardí. El retrat final és el d'un català que va trobar a Madrid un espai a mida, on la llum i l'ordre expliquen el seu costat menys televisiu. Jardí, piscina i una biblioteca inabastable sostenen una narrativa domèstica que encaixa amb un present professional exigent i força observat.