Irene Urdangarin i la infanta Cristina mirant en direccions oposades amb un emoji somrient superposat al centre.
Felicitat per a la infanta Cristina després de l'última hora d'Irene Urdangarin | Europa Press, xcatalunya.cat
Bones notícies per a la infanta Cristina: això d’Irene Urdangarin i el xicot és real

Bones notícies per a la infanta Cristina després de confirmar-se l’última hora sobre Irene Urdangarin i el seu xicot

Imatge d'autor de Cristo Fernández
per Cristo Fernández

L'amor a distància mai és senzill, però quan arriba el moment del retrobament, tot pren un sentit especial. Això mateix és el que han viscut les darreres setmanes Irene Urdangarin i Juan Urquijo. Després de nou mesos separats físicament, amb molts quilòmetres pel mig, l'estiu ha obrat el miracle: la parella s'ha tornat a reunir.

La filla petita de la infanta Cristina de Borbó ha passat el darrer curs al Regne Unit. Concretament a la prestigiosa Universitat d'Oxford, on ha viscut lluny del focus mediàtic.

Un grup de persones caminant pel carrer durant la nit, amb un home de camisa blanca i una dona de vestit estampat al davant.
Irene Urdangarin i Juan Urquijo estan gaudint de l’estiu junts | Europa Press

Ara, de tornada a Espanya, Irene aprofita cada instant per gaudir del bon temps… i de la companyia del seu xicot. Lluny d'amagar-se, la parella ha passejat pels carrers madrilenys sense preocupar-se de les mirades, mostrant una complicitat que confirma el que molts ja intuïen: estan més enamorats que mai.

Irene Urdangarin, filla de la infanta Cristina, es deixa veure amb la seva parella

El que més ha cridat l'atenció no ha estat únicament l'evident connexió emocional entre ells, sinó també la seva sincronització a l'hora de vestir. Irene i Juan van lluir looks coordinats, una estratègia d'estil que recorda altres parelles icòniques com Victoria i David Beckham.

Irene Urdangarin amb vestit blau somriu davant d’una paret i Juan Urquijo amb camisa rosa i motxilla saluda en un carrer amb arbres.
Irene i Juan fan servir en els seus passeigs looks molt semblants | Europa Press, xcatalunya.cat

En aquesta ocasió, la neboda del rei Felip VI ha aportat el seu propi segell espanyol a aquesta tendència, demostrant que el seu sentit de la moda és natural i cuidat.

Irene Urdangarin i la seva parella han estat vistos lluint un estil molt similar

Fidel al seu estil casual, senzill i atemporal, Irene va apostar per un conjunt estiuenc perfecte per als carrers de la capital. Una samarreta blanca d'escot en bec i màniga curta, combinada amb uns pantalons blau marí de tir mitjà. Una elecció que, a més d'estilosa, és còmoda i versàtil, ideal per a qualsevol pla urbà.

Una noia camina amb una senyalització en un aeroport, portant una motxilla i sostenint un telèfon mòbil a la mà.
Irene Urdangarin està molt unida a Juan Urquijo | Europapress

Per la seva banda, Juan Urquijo va optar per una camisa blava amb fines ratlles blanques, pantalons tipus xinès en blau marí, cinturó a joc i mocassins de camussa marró. El resultat va ser una harmonia visual que no va passar desapercebuda: coincidència o reflex de la seva profunda connexió?

Sigui com sigui, la parella irradia sintonia i estabilitat. Aquesta aparició pública no només confirma la solidesa de la seva relació, sinó que suposa, sens dubte, una gran alegria per a la infanta Cristina. Tot apunta que el d'Irene Urdangarin i Juan Urquijo no és un romanç passatger, sinó una història que podria consolidar-se amb el temps.

