Bones notícies per a la infanta Cristina: això d’Irene Urdangarin i el xicot és real

L'amor a distància mai és senzill, però quan arriba el moment del retrobament, tot pren un sentit especial. Això mateix és el que han viscut les darreres setmanes Irene Urdangarin i Juan Urquijo. Després de nou mesos separats físicament, amb molts quilòmetres pel mig, l'estiu ha obrat el miracle: la parella s'ha tornat a reunir.
La filla petita de la infanta Cristina de Borbó ha passat el darrer curs al Regne Unit. Concretament a la prestigiosa Universitat d'Oxford, on ha viscut lluny del focus mediàtic.
Ara, de tornada a Espanya, Irene aprofita cada instant per gaudir del bon temps… i de la companyia del seu xicot. Lluny d'amagar-se, la parella ha passejat pels carrers madrilenys sense preocupar-se de les mirades, mostrant una complicitat que confirma el que molts ja intuïen: estan més enamorats que mai.
Irene Urdangarin, filla de la infanta Cristina, es deixa veure amb la seva parella
El que més ha cridat l'atenció no ha estat únicament l'evident connexió emocional entre ells, sinó també la seva sincronització a l'hora de vestir. Irene i Juan van lluir looks coordinats, una estratègia d'estil que recorda altres parelles icòniques com Victoria i David Beckham.
En aquesta ocasió, la neboda del rei Felip VI ha aportat el seu propi segell espanyol a aquesta tendència, demostrant que el seu sentit de la moda és natural i cuidat.
Irene Urdangarin i la seva parella han estat vistos lluint un estil molt similar
Fidel al seu estil casual, senzill i atemporal, Irene va apostar per un conjunt estiuenc perfecte per als carrers de la capital. Una samarreta blanca d'escot en bec i màniga curta, combinada amb uns pantalons blau marí de tir mitjà. Una elecció que, a més d'estilosa, és còmoda i versàtil, ideal per a qualsevol pla urbà.
Per la seva banda, Juan Urquijo va optar per una camisa blava amb fines ratlles blanques, pantalons tipus xinès en blau marí, cinturó a joc i mocassins de camussa marró. El resultat va ser una harmonia visual que no va passar desapercebuda: coincidència o reflex de la seva profunda connexió?
Sigui com sigui, la parella irradia sintonia i estabilitat. Aquesta aparició pública no només confirma la solidesa de la seva relació, sinó que suposa, sens dubte, una gran alegria per a la infanta Cristina. Tot apunta que el d'Irene Urdangarin i Juan Urquijo no és un romanç passatger, sinó una història que podria consolidar-se amb el temps.