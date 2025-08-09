Logo xcatalunya.cat
Gent

És oficial: l'entorn d'Irene Urdangarin confirma la gran notícia de Juan Urquijo

Queda al descobert tota la veritat sobre la mediàtica relació sentimental d'Irene Urdangarin i Juan Urquijo

L'entorn d'Irene Urdangarin no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de deixar al descobert una notícia que ha fet somriure més d'un. Aquestes persones han revelat en quin punt es troba realment la relació sentimental de la jove i Juan Urquijo.

Va ser l'abril de 2024 quan ¡Hola! va generar un gran rebombori en publicar les primeres imatges de la filla menor dels exducs de Palma i el germà de Teresa Urquijo. Fotografies amb les quals es va confirmar la seva relació sentimental.

Un grup de persones caminant pel carrer durant la nit, amb un home de camisa blanca i una dona de vestit estampat al davant.
Irene Urdangarin i Juan Urquijo porten la seva relació amb tota la discreció possible | Europa Press

Durant tot aquest temps, Irene Urdangarin ha intentat mantenir el seu romanç amb Juan Urquijo al marge de les càmeres i els mitjans de comunicació. Tanmateix, en les darreres setmanes, aquesta tasca se'ls ha complicat més del compte.

I tot després que els rumors de crisi entre ells hagin començat a ressonar amb més força que mai. Uns comentaris que tenen el seu origen en la decisió que va prendre Irene de no acompanyar el xicot a l'hospital quan va néixer el seu primer nebot.

Primer pla d'Irene Urdangarin amb els cabells recollits i arracades elegants mirant cap a la càmera.
Irene no va acompanyar el seu xicot a l’hospital quan va néixer el seu nebot | Europa Press

A més, i per si no n'hi hagués prou, la incertesa de si Irene Urdangarin assistiria o no al bateig del petit Lucas va augmentar encara més aquestes especulacions. Un dubte que finalment va quedar resolt: la neboda de Felip VI sí que va assistir a aquesta celebració familiar.

Ara, i malgrat els rumors, tot indica que no hi ha tal distanciament entre ells. De fet, la parella hauria gaudit d'uns dies de vacances a Galícia plens de romanticisme i moments especials. Una informació que l'entorn de la parella ha deixat al descobert.

Irene Urdangarin i Juan Urquijo es deixen veure molt units durant les seves vacances d'estiu

Segons ha revelat el portal Informalia, Irene Urdangarin i Juan Urquijo van passar el darrer cap de setmana de juliol al luxós Pazo de Oca, situat a la província de Pontevedra.

Allà, ambdós van assistir a una destacada festa celebrada en aquest palau barroc, conegut com el Versalles gallec. I ho van fer en companyia de més de 200 convidats. Un esdeveniment que, segons ha transcendit, va reunir nombroses figures de l'alta societat en un entorn únic.

Irene Urdangarin amb vestit blau somriu davant d’una paret i Juan Urquijo amb camisa rosa i motxilla saluda en un carrer amb arbres.
Irene Urdangarin i Juan Urquijo van gaudir al màxim de la vetllada | Europa Press, xcatalunya.cat

L'amfitriona de la trobada va ser Allegra Hohenlohe, besneta de la Duquessa de Medinaceli. Durant la festa, Irene Urdangarin i Juan Urquijo van compartir moments amb la resta de membres de l'elit europea, en una vetllada amenitzada amb gaites gallegues i un sopar elegant.

Tanmateix, i malgrat el gran nivell dels convidats de la festa, la parella no va passar gens desapercebuda. I tot per les constants mostres d'amor que es van dedicar públicament i que, com era d'esperar, van cridar l'atenció de molts assistents.

Aquesta trobada reforça, sens dubte, la imatge d'estabilitat que projecten Irene Urdangarin i Juan Urquijo, que semblen més units que mai. A més, segons assenyala el citat mitjà, la filla de la infanta Cristina també va ser present al 90 aniversari de Piru Urquijo.

La celebració va tenir lloc a la finca de Los Molinillos, un dels racons més estimats per la família Urquijo. Tots dos van volar des de Londres, ciutat on Irene continua amb els seus estudis, per estar a prop dels éssers estimats de Juan en aquest dia tan especial.

