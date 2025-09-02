Un informante de la Corona británica confirma la gran noticia del príncipe George

George de Inglaterra ha ganado visibilidad en los últimos meses. Mientras su madre, Kate Middleton, ha continuado con su recuperación tras un tratamiento oncológico, él ha iniciado una etapa clave. El joven heredero ha estado preparándose para comenzar su último año en Lambrook School este septiembre de 2025.

Ha sido un paso más en una formación pensada para equilibrar tradición y modernidad. La familia real ha cambiado de residencia recientemente. Se ha instalado en Forest Lodge, dentro del Windsor Great Park.

| Instagram, @princeandprincessofwales

Según ha revelado un informe exclusivo de People, han priorizado una vida cotidiana alejada del foco mediático. Han buscado momentos íntimos y tranquilos, lejos de las cámaras.

George está acaparando cada vez más atención mediática en Inglaterra

El pasado 5 de mayo, el príncipe George llamó la atención pública debido a que acompañó a sus padres y al rey Carlos en un acto conmemorativo en Buckingham Palace. El evento rendía homenaje a veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Su actitud fue destacada por su madurez y serenidad y People ha señalado que su comportamiento ha reflejado la confianza adquirida en los últimos años.

“Ha sido el primer indicio de que George comienza a asumir futuras responsabilidades”, ha declarado Russell Myers de The Mirror. La preparación del príncipe ha seguido una estrategia clara, definida por sus padres.

| Europa Press

Según diversas fuentes citadas por People, William y Kate han optado por un camino prudente. Han querido que George se integre al rol real en etapas, sin apuros ni presiones externas.

Un testigo cercano al palacio ha sacado a la luz lo que muchos sospechaban: Kate y Guillermo han decidido educar a su hijo mayor bajo sus propias normas y valores. No han seguido ciegamente los protocolos reales. Han preferido una crianza adaptada a los tiempos actuales.

El príncipe George de Inglaterra está teniendo una infancia relativamente normal

La vida de George ha combinado actos públicos con una rutina escolar estable. Ha participado en eventos como Wimbledon o los saludos desde el balcón del palacio. Sin embargo, ha mantenido una vida discreta y ha convivido con sus hermanos, Charlotte y Louis, quienes suelen acaparar miradas por su espontaneidad.

| Instagram, @princeandprincessofwales

Mientras tanto, la salud del rey Carlos ha continuado siendo motivo de atención. A sus 76 años, ha seguido en tratamiento contra el cáncer. Esto ha reavivado las especulaciones sobre el futuro del trono.

Un colaborador del palacio lo ha resumido claramente: “Es el futuro monarca de 12 años más normal que hemos tenido”. George ha representado una nueva etapa para la corona: más cercana y más humana.