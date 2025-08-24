Un informador de la Casa Reial confirma el secret a crits sobre Irene de Grècia

La preocupació al Palau de la Zarzuela és evident, tot i que des de la Casa Reial es manté un silenci absolut. Irene de Grècia, germana petita de la reina Sofia, no travessa el seu millor moment de salut i el seu estat manté en suspens tot el seu entorn més proper.
Segons ha confirmat la periodista Pilar Eyre al seu canal de YouTube, els metges del palau han pres la decisió d'estar al costat d'Irene les 24 hores del dia. Atents a qualsevol canvi en la seva situació, que avui dia es considera delicada. La discreció amb què es gestiona la informació contrasta amb les revelacions de Pilar Eyre, que no ha dubtat a descriure el que passa a la Zarzuela.
“Irene de Grècia està molt controlada perquè la seva salut sembla penjar d'un fil. Hi ha un tràfec continu d'infermeres i metges, de sacerdots ortodoxos i catòlics, així com del mateix capellà del palau. Fins i tot les filles de la reina emèrita es van tornant per acompanyar la seva mare en aquests moments tan durs”, va relatar en el seu darrer vídeo.
Irene de Grècia està molt unida a la seva germana
La unió entre Sofia i Irene ha estat sempre indestructible. Criades juntes a l'exili, el seu vincle ha resistit els embats del temps i les circumstàncies, fins al punt que totes dues s'han convertit en companyes inseparables.
Ara, amb la salut d'Irene de Grècia deteriorada, la reina emèrita es troba completament bolcada en Irene, vivint al seu costat una vetlla dolorosa. Tal com recull Eyre al seu blog de Lecturas, Sofia està “devastada anímicament i físicament”, plorant dia i nit.
Una persona coneixedora del que passa a Casa Reial parla sobre Irene de Grècia
“Sort que tant Irene com la seva germana veuen la mort, no com un final, sinó com l'inici d'una nova vida”, assegura un informador de la Zarzuela, segons va revelar Eyre.
Aquesta visió espiritual i compartida s'ha convertit en l'únic consol en un ambient ombrívol dins la Zarzuela. Un casalot descrit per alguns com solitari, tot i el tràfec constant de servei i personal sanitari que busca oferir alleujament a la família.
El silenci oficial de la Casa Reial contrasta amb aquest secret a crits que corre de boca en boca. Irene i la seva germana afronten juntes el moment més difícil de les seves vides, amb la convicció íntima que la mort no suposa el final, sinó el començament d'una altra existència.