Luis Pliego paralitza 'TardeAR' per donar l'exclusiva més buscada sobre Sofía Suescun

Luis Pliego ha aturat aquesta tarda l'emissió de TardeAR per oferir una de les exclusives més esperades del moment. El director de la revista Lecturas ha confirmat amb proves en directe el que ja s'anava comentant des de fa dies. Sofía Suescun ha mantingut suposades cites secretes amb l'influencer Juan Faro mentre seguia la seva relació amb Kiko Jiménez.
El culebrot ha ocupat portades i tertúlies des que Lecturas va filtrar la notícia. La filla de Maite Galdeano s'ha convertit de nou en protagonista absoluta del panorama televisiu. I ha estat Luis Pliego qui ha revelat els detalls més comprometedors d'aquesta història en ple directe.
“Va ser Juan qui va rebutjar la Sofía perquè ella volia alguna cosa més. Ell va dir que era una ànima lliure i que li podia donar el que tenien”, ha confessat Pliego davant la sorpresa del plató. Amb aquesta frase, el periodista ha esvaït qualsevol dubte sobre el paper de l'influencer.
Luis Pliego confessa a TardeAR que té imatges de Sofía Suescun i Juan Faro junts
Segons s'ha explicat, la història de Sofía Suescun i Juan Faro va començar a les xarxes socials. Tant ella com Kiko Jiménez van començar a seguir el jove entrenador de fitness. Ha estat la Sofía qui ha mogut fitxa primer.
“En aquell moment Juan no els seguia, però en sortir de la presó els va començar a seguir”, ha relatat el director de Lecturas. Després, el contacte ha estat inevitable.
“Amb Kiko no va ser res més, però amb ella comença a parlar perquè la Sofía li escriu insistentment. Comença ella. És ella qui llença el primer ham”, ha afegit.
A partir d'aquest moment, s'han gestat les suposades cites secretes que han marcat el rumb d'aquesta història. Pliego ha assegurat que existeixen proves contundents. “Per descomptat que he tingut accés a aquestes proves”, ha subratllat en ple directe.
Luis Pliego no pot mostrar les imatges que té contra Sofía Suescun a TardeAR per petició dels seus advocats
“Són proves audiovisuals que tinc en el meu poder que no deixen lloc a dubtes. Per això ningú ho ha negat, ni el mateix Juan”.
El periodista ha portat aquest material al programa, tot i que només l'ha mostrat a una col·laboradora i l'escollida ha estat Marta López. Segons el seu testimoni, les imatges són “fortes” i confirmen les trobades. A més, ha confessat que s'ha mostrat molt preocupada pel futur de la relació entre la Sofía i en Kiko.
L'exclusiva ha encès totes les alarmes. El públic ha reaccionat amb sorpresa i TardeAR ha viscut un dels seus moments més tensos. Luis Pliego ha lliurat la prova definitiva que la Sofía Suescun i en Juan Faro han compartit alguna cosa més que simples missatges.