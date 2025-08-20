Marcus Rashford sorprèn els culers: Pas endavant amb la llengua catalana

Marcus Rashford ha sorprès amb unes declaracions que van més enllà del futbol. El davanter anglès ha afirmat que vol aprendre català per integrar-se millor. “És complicat, però encara que sigui una mica ho vull aprendre”, explicava Rashford. Per ell, comprendre la llengua és la clau per entendre el club i la ciutat.
Aquestes paraules han generat un impacte positiu entre l’afició blaugrana i els mitjans. Molts valoren que Rashford no es limiti només a l’esport. El jugador anglès vol implicar-se en la vida cultural catalana des del primer dia. “És la millor manera d’integrar-se”, va remarcar durant l’entrevista.
El català com a símbol d’integració
L’arribada de Rashford al Barça no és només esportiva, sinó també cultural. Entén que el català és la llengua pròpia del país i de l’afició. Per això, Rashford creu que aprendre’l és un signe de respecte evident. El jugador ha insistit que vol fer l’esforç d’entendre i parlar-lo.
Les seves paraules contrasten amb altres jugadors estrangers que només han optat pel castellà. Rashford, en canvi, vol fer un pas addicional cap a la integració real. “Quan jugues aquí, jugues també per la gent d’aquí”, ha dit. El missatge ha estat interpretat com un gest de compromís amb Catalunya.
Un missatge amb profunditat social
Rashford ja era conegut al Regne Unit per les seves causes socials. Ara, a Barcelona, ha decidit vincular-se amb el debat lingüístic. En reconèixer la dificultat de la llengua, mostra humilitat i realisme. Però també transmet la voluntat d’anar més enllà de les comoditats personals.
Aquestes declaracions arriben en un moment on la defensa del català és clau. Les institucions i la societat civil lluiten per protegir-ne l’ús públic i social. Que un futbolista d’elit com Rashford en parli dona visibilitat mundial al tema. La seva veu pot ajudar a normalitzar que el català es vegi com a llengua necessària.
El vestidor i la connexió amb l’afició
Al vestidor, Rashford ja ha escoltat expressions en català entre companys. Segons explica, alguns jugadors utilitzen la llengua amb naturalitat abans dels entrenaments. Aquesta realitat l’ha animat a voler entendre què diuen i com es comuniquen. “Si vull ser un més, també he d’aprendre això”, admetia.
L’afició ha rebut les seves paraules amb entusiasme i gratitud. Molts socis del club veuen en ell un exemple de respecte. Per als seguidors, que un estranger valori la llengua és un gest emocionant. Rashford ja comença a guanyar-se simpaties abans fins i tot de brillar sobre el camp.
El repte personal d’aprendre català
Rashford no amaga que la dificultat gramatical i fonètica és un obstacle. Però assegura que té la paciència i la disciplina per fer-ho possible. L’anglès està acostumat a grans reptes i veu aquest com un altre. “Si vaig poder superar obstacles personals, puc aprendre un nou idioma”, afirma.
Per ell, dominar el català no serà qüestió de mesos, sinó d’anys. Tot i això, no busca la perfecció immediata, sinó avançar a poc a poc. L’objectiu és entendre els companys, comunicar-se amb l’afició i sentir-se part de la cultura. Aquesta mentalitat mostra la seva maduresa i capacitat d’adaptació.
Rashford i el valor simbòlic de la llengua
Les paraules de Marcus Rashford són un reconeixement al valor del català. No és només una eina de comunicació, sinó un element d’identitat col·lectiva. El jugador ho ha entès ràpidament i vol sumar-se a aquest respecte. Amb aquest gest, envia un missatge potent a l’esport internacional.
El Barça sempre s’ha definit com “més que un club”, i Rashford ho assumeix. Sap que aquí l’èxit no depèn només dels gols i les assistències. També importa entendre la societat que t’embolcalla i respectar la seva essència. Aprendre català és, per ell, part del camí per triomfar a Barcelona.