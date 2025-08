Important comunicat de Kensington Palace sobre el príncep Guillem i els seus fills

per Daniel H. Marín

L'equip de comunicació del palau de Kensington ha emès un nou i revelador comunicat sobre el príncep Guillem i els seus fills. Informació que està directament relacionada amb les seves misterioses vacances d'estiu.

Fa tot just uns dies, es van encendre totes les alarmes al voltant dels futurs reis britànics. I tot després que sortís a la llum la primera destinació que han escollit aquest any per al seu descans estival.

| Instagram, @princeandprincessofwales

Tal com ha transcendit, després de presidir les finals del torneig de Wimbledon, el passat 12 de juliol, el príncep Guillem, Kate Middleton i els seus fills van ser vistos a Grècia. Concretament, a l'illa de Cefalònia.

Segons diversos mitjans de comunicació locals, la família va arribar en jet privat i, poc després, es van traslladar a un iot atracat davant la costa d'Agia Efimia. Durant la seva estada, van fer excursions privades, entre les quals, una visita al llac subterrani de Melissani, tot plegat sota estrictes mesures de discreció.

| Europa Press, xcatalunya.cat

Ara, i després del seu pas per Grècia, el palau de Kensington ha emès un nou comunicat. Informació que han fet pública en un intent de tancar els últims rumors que han començat a circular sobre el seu parador i plans immediats.

En aquest, s'ha confirmat que, malgrat aquests dies de descans, el príncep Guillem i els seus fills continuen amb les seves vacances privades. No obstant això, abans faran una visita a Anglaterra.

El palau de Kensington emet un comunicat sobre les vacances del príncep Guillem i els seus fills

Tot i que recentment van estar a Grècia, el príncep Guillem, Kate Middleton i els seus fills no han conclòs encara les seves vacances d'estiu. Un període estival que, igual que altres anys, estan gaudint lluny del focus mediàtic i en un entorn reservat per garantir el seu descans.

| Europa Press

Fonts properes a la Casa Reial britànica han confirmat que l'hereu al tron i la seva família tornaran aviat a Anglaterra. No obstant això, la seva tornada serà temporal, ja que tornaran a absentar-se uns dies abans de reprendre completament la seva agenda oficial.

Des del palau de Kensington han volgut ser clars per evitar més rumors relacionats amb el seu parador o l'estat de salut de la princesa. De fet, la decisió d'emetre aquest comunicat respon precisament a les conjectures infundades que circulaven en mitjans i xarxes socials.

La intenció és també protegir la intimitat de George, Charlotte i Louis, que estan gaudint d'aquests dies amb el seu pare, el príncep Guillem. Per aquest motiu, no es donaran més detalls sobre els llocs on han estat o estaran durant aquest període.

D'aquesta manera, el palau de Kensington busca calmar totes les especulacions i garantir el respecte per la vida privada de tots els membres de la Família Reial. L'agenda oficial del príncep Guillem es reprendrà un cop concloses aquestes vacances familiars. Fins aleshores, no s'esperen noves aparicions públiques.