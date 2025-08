La información sobre Meghan Markle que corre como la pólvora en Montecito (California)

En Montecito, California, la tranquilidad se combina con el glamour de quienes han decidido alejarse del bullicio. Entre ellos, Meghan Markle se ha convertido en un icono, marcando su propio ritmo lejos de los protocolos del Palacio. A pesar de ello, sus movimientos captan constantemente la atención de quienes siguen de cerca cada detalle de su nueva etapa.

Desde su llegada a la costa oeste, la duquesa de Sussex ha demostrado que es posible reinventarse sin renunciar a la elegancia. Meghan, junto al príncipe Harry, ha construido una vida donde la autenticidad y los proyectos personales hablan claro. Y una vez más, su nombre vuelve a sonar con fuerza en los titulares.

| Instagram, @meghan

Un rosado exclusivo y con sello personal

Meghan ha encontrado en el vino una forma elegante de conectar con su público. Su firma As Ever ha revolucionado las redes con la presentación de su nueva creación: el Napa Valley Rosé 2024. Este nuevo vino no es un simple rosado, es toda una declaración de estilo.

El vino tiene un tono delicado y un equilibrio pensado al milímetro, Meghan ha querido rendir homenaje a la naturalidad de su primera añada. “Con suaves notas de fruta de hueso, una delicada mineralidad y un final persistente”, así lo describe la marca. El lanzamiento llegó al mercado apenas un día después de que Meghan celebrara su 44 cumpleaños.

| Instagram, @meghan

En el video que Meghan compartió en Instagram, se le ve recogiendo la cosecha y mostrando la fecha '4 de agosto de 2025', se hizo viral en cuestión de minutos. “¡Aquí vamos!”, exclamó Meghan al abrir la primera botella en la línea de producción, mientras en la pantalla se leía: “Brindemos por un hermoso día. Nuestro rosado de Napa ya está disponible en As Ever”.

| Instagram, @meghan

Menos alcohol, más elegancia y más caro

Esta nueva edición tiene diferencias importantes con respecto a la anterior. El Napa Valley Rosé 2024 viene en presentaciones de tres, seis o doce botellas, y se debe comprar a granel. Pero no solo cambia el formato, también el contenido.

La bebida contiene un 1% menos de alcohol, bajando al 13,5%, frente al 14,5% de la cosecha anterior. Sin embargo, el precio se mantiene: tres botellas por 90 dólares, seis por 159 y la caja de doce por 300. La edición anterior se agotó en menos de una hora, y todo apunta a que esta historia se repetirá.

Meghan, lejos de verlo como un simple negocio, lo vive como un proyecto muy personal. “Puede que nuestros estantes estén vacíos, pero mi corazón está lleno”, compartió cuando la primera edición se agotó. Ahora, con este nuevo rosado, busca seguir conquistando desde la sencillez y el refinamiento.