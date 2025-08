El rei Carles fa saltar les alarmes: ja ha pres una decisió amb Meghan Markle

La recent decisió del rei Carles ha provocat un gran rebombori als cercles propers a la família reial britànica. No es tracta d’una simple mesura administrativa, sinó d’un gest amb un simbolisme que ha posat en alerta molts observadors. La qüestió gira entorn de Meghan Markle i una acció concreta que el monarca ha decidit implementar.

La polèmica gira entorn de la retirada de l'històric tren reial, un mitjà de transport amb gairebé dos segles d’història. Aquest tren no és només un símbol de la reialesa, sinó que també té un significat especial en la relació entre Meghan i la difunta reina Isabel II. El 2018, Meghan va tenir l’oportunitat de compartir una nit a bord amb la reina, un gest que va ser interpretat com un senyal d’acceptació i benvinguda dins del nucli reial.

| Europa Press

Aquest gest va ser significatiu perquè la reina Isabel II fins i tot va obsequiar Meghan amb unes arracades com a mostra del seu afecte i reconeixement. Per tant, la retirada del tren reial suposa l’eliminació d’un símbol que unia la duquessa amb la Corona en un moment especialment delicat. No es tracta simplement de desfer-se d’un vehicle antic, sinó d’esborrar un record carregat d’emocions i simbolisme.

El rei Carles modernitza la monarquia i deixa enrere un símbol lligat a Meghan Markle

Des de la Casa Reial han justificat aquesta mesura apuntant a la necessitat de modernitzar i racionalitzar l’ús de recursos. El tren reial suposa una despesa elevada, que supera els 90.000 euros per viatge, i ja no compleix una funció pràctica en la dinàmica actual de la monarquia. En el seu lloc, s’ha optat per mitjans de transport més eficients, com helicòpters, que s’ajusten millor a les necessitats contemporànies i a les exigències mediambientals.

| Grok

Tanmateix, aquesta explicació tècnica no ha aconseguit apaivagar les crítiques que la decisió ha suscitat. Per a molts, el tren era un emblema de la tradició i un nexe entre el passat i el present de la Corona. La seva retirada s’interpreta com una pèrdua significativa que pot afectar la imatge de continuïtat i respecte a la història de la família reial.

La decisió del rei Carles marca un distanciament simbòlic respecte a Meghan Markle

A més, aquest gest ha estat interpretat per alguns experts com un distanciament simbòlic cap a Meghan Markle. Enmig de les tensions que persisteixen entre els ducs de Sussex i el nucli de Buckingham, eliminar un símbol que representava un moment d’harmonia és un senyal clar. Aquest fet contribueix a alimentar el debat sobre el paper i el futur de Meghan dins de la monarquia.

En definitiva, la decisió del rei Carles ha marcat un gir en la gestió de la Casa Reial. Més enllà del vessant pràctic, el gest encabeix un missatge simbòlic en el seu vincle amb Meghan Markle. Mentre la duquessa manté silenci davant d’aquesta situació, el gest ha tornat a posar en el focus la complexa dinàmica entre tradició, modernitat i relacions dins de la reialesa britànica.