Primeres paraules de Rodolfo Sancho després del secret de Silvia Bronchalo: 'És un...'

per Alba Fabián

Rodolfo Sancho ha reaparegut davant dels mitjans en un moment clau del cas que ha marcat la seva vida, just quan fa un any de la condemna del seu fill Daniel. Les seves primeres paraules arriben després de revelar-se un secret que confirma que la guerra amb la seva exparella, Silvia Bronchalo, segueix oberta. Després de mesos de silenci, l'actor ha parlat amb fermesa i sense embuts sobre com afronta aquesta etapa difícil.

L'actor ha reaparegut a l'estrena de Futbolísimos, on el seu germà Rodrigo col·labora i ha manifestat que “cal seguir és un dret i una obligació”. Tot i que ha evitat entrar en detalls sobre el seu fill i la tensa relació amb la seva exparella, el seu missatge ha deixat clar que no està disposat a rendir-se. La seva actitud ha estat serena, però decidida, com qui accepta una realitat complexa.

La frase no ha estat casual, arriba després de revelar-se que Silvia Bronchalo ha reactivat la denúncia contra la seva exparella per insults i vexacions. Aquesta dada confirma que la relació entre tots dos continua trencada i que les diferències segueixen obertes. La guerra legal i personal entre ells és més evident que mai.

El cas Daniel aprofundeix la ruptura entre Rodolfo Sancho i Silvia Bronchalo

Segons el periodista Joaquín Campos, Silvia va ser apartada de la defensa de Daniel per decisió del mateix jove. Bronchalo no compartia l'estratègia del seu advocat, que defensava que la mort d'Edwin Arrieta va ser un accident durant una baralla. Aquest desacord va marcar un punt d'inflexió i va aprofundir la divisió entre els pares.

Silvia ha viatjat recentment a Tailàndia per visitar el seu fill a la presó de Surat Thani, mentre que Rodolfo no ha tornat des del judici celebrat l'any passat. L'actor manté contacte setmanal amb Daniel per videotrucada i ha preferit centrar-se a reprendre la seva vida a Espanya. En els darrers mesos ha tornat a la feina i ha trobat refugi a Fuerteventura al costat de la seva parella i la seva filla.

Rodolfo Sancho avança, però la tensió amb Silvia Bronchalo persisteix

Rodolfo ha reprès projectes com la sèrie Entre tierras i ha celebrat públicament un premi rebut per la seva última pel·lícula. La seva declaració durant l'estrena demostra que, tot i que la situació familiar és complicada, ell està decidit a tirar endavant. La distància amb Silvia i les dificultats que viuen són part d'un procés dolorós, però inevitable.

Un any després de la condemna a cadena perpètua del seu fill, la distància entre Rodolfo i Silvia és més que evident. Cadascú ha escollit un camí diferent per afrontar la tragèdia i les seves conseqüències. La guerra que mantenen confirma que, malgrat el pas del temps, no hi ha reconciliació a la vista.