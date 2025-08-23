A la infanta Elena (duquessa de Lugo) no li queda cap altra opció: decideix marxar

La infanta Elena, duquessa de Lugo, torna a estar al centre de l'atenció mediàtica. Aquest estiu, la filla gran de Joan Carles I ha pres una decisió que, tot i que no és nova, sí que desperta curiositat. I és que s'ha confirmat que la germana del rei Felip ha emprès les seves vacances sense la companyia dels seus fills, un gest que evidencia la distància en les seves agendes.
El moviment ha despertat nombroses preguntes. Froilán i Victòria Frederica fa setmanes que protagonitzen titulars amb les seves aparicions públiques, mentre la seva mare ha optat per una escapada molt més discreta. Què ha motivat aquesta elecció i què significa realment en l'entorn familiar.
L'infanta Elena opta per passar les seves vacances sense Froilán ni Victòria Frederica
Les vacances dels Borbó i Marichalar han canviat molt en els darrers anys. Lluny queden els estius a Marivent, on la família es mostrava unida davant les càmeres. Fins i tot els viatges conjunts a Abu Dhabi per visitar el rei emèrit semblen ja part del passat, i és que en aquest 2025, cada membre ha triat camins completament separats.
El passat 18 d'agost, segons va revelar Look, la infanta Elena va aterrar a Palma per gaudir d'uns dies de desconnexió. Ho va fer quan els reis, la princesa Leonor i la infanta Sofia ja havien abandonat l'illa. Un detall que confirma que Elena ha buscat unes vacances personals, allunyades de l'exposició mediàtica.
La decisió de la infanta Elena de marxar sense els seus fills aquest estiu reflecteix la independència que han adquirit Froilán i Victòria Frederica. Mentre la seva mare es refugia a Mallorca amb discreció, els joves gaudeixen d'un estiu d'intensa activitat social i mediàtica. La realitat és que a Elena no li queda cap altra: els seus fills han traçat rutes molt diferents, com ja havien fet en anys anteriors.
En lloc dels plans familiars habituals, la duquessa de Lugo ha apostat per recarregar energies abans de reprendre les seves responsabilitats a la Fundació Mapfre. Allà s'aboca en projectes culturals i socials que ocupen bona part del seu temps. Aquesta decisió subratlla com, malgrat les aparences, Elena manté un paper ferm dins la vida institucional.
De fet, s'ha pogut veure la infanta Elena gaudint d'una tarda al costat de la seva cosina Simoneta Gómez-Acebo. Segons Última Hora, han visitat la Gelateria Ca'n Miquel, una gelateria del centre de Palma. Allà, Simoneta va encarregar els gelats, mentre la infanta Elena parlava per telèfon, i després se'ls van endur mentre passejaven per la zona.
Tanmateix, la seva escapada no implica una desconnexió completa. La situació dels seus fills manté la infanta sota el focus mediàtic. Froilán, en particular, continua sent un dels personatges més comentats de l'estiu.
Froilán torna a Espanya i es converteix en protagonista de l'estiu
Felip Juan Froilán ha tornat dels Emirats Àrabs per passar part de les seves vacances a Espanya. El fill gran de la infanta Elena no ha desaprofitat el temps. Va celebrar el seu 27è aniversari al nostre país, va gaudir d'Eivissa i Formentera, i va assistir al casament d'uns amics a Tarifa.
Però el moment més cridaner el va desvetllar Vanitatis. El jove va ser vist al festival de música techno Aquasella, a Astúries, on va passar quatre dies de festa. Segons el mitjà, fins i tot va participar en un after fins a les cinc de la tarda i va aparèixer acompanyat per una noia desconeguda fins ara.
Tot i que Froilán continua vinculat a la seva feina als Emirats, les seves freqüents visites a Espanya i la seva activa vida social el mantenen en primera línia. Una exposició que contrasta amb la discreció de la seva mare, i que tant li ha preocupat.
Victòria Frederica es refugia a Marbella després de la seva ruptura sentimental
Per la seva banda, Victòria Frederica ha tornat a convertir-se en un dels rostres més habituals de la temporada estival. Després de la notícia de la seva ruptura amb Borja Moreno, la jove ha trobat refugi en diferents escenaris. Primer va gaudir del mar a les Balears i Tarifa, en companyia de la família de Tomás Páramo i María García de Jaime.
Tanmateix, l'epicentre del seu estiu ha estat Marbella. Allà s'ha deixat veure al festival Starlite Occident, gaudint dels concerts de Rels B, Guitarricadelafuente i les sessions de DJ Nano. A més, el passat 19 d'agost va tornar a captar l'atenció en assistir a l'espectacle del grup Siempre Así.
La decisió de la infanta Elena de passar les seves vacances sense Froilán ni Victòria Frederica reflecteix un canvi generacional inevitable. Mentre els seus fills gaudeixen de vides cada cop més independents, la duquessa de Lugo ha triat la discreció i la feina com a prioritats. La gran incògnita és si en algun moment tornarem a veure aquesta branca dels Borbó i Marichalar unida en unes vacances familiars.