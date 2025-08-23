A la infanta Elena (duquesa de Lugo) no le queda otra: decide marcharse sin sus hijos

La infanta Elena, duquesa de Lugo, vuelve a estar en el centro de la atención mediática. Este verano, la hija mayor de Juan Carlos I ha tomado una decisión que, aunque no es nueva, sí despierta curiosidad. Y es que se ha confirmado que la hermana del rey Felipe ha emprendido sus vacaciones sin la compañía de sus hijos, un gesto que evidencia la distancia en sus agendas.

El movimiento ha despertado numerosas preguntas. Froilán y Victoria Federica llevan semanas protagonizando titulares con sus apariciones públicas, mientras su madre ha optado por una escapada mucho más discreta. ¿Qué ha motivado esta elección y qué significa realmente en el entorno familiar?

| Europa Press

La infanta Elena opta por pasar sus vacaciones sin Froilán ni Victoria Federica

Las vacaciones de los Borbón y Marichalar han cambiado mucho en los últimos años. Lejos quedaron los veranos en Marivent, donde la familia se mostraba unida ante las cámaras. Incluso los viajes conjuntos a Abu Dabi para visitar al rey emérito parecen ya parte del pasado, y es que en este 2025, cada miembro ha elegido caminos completamente separados.

El pasado 18 de agosto, según reveló Look, la infanta Elena aterrizó en Palma de Mallorca para disfrutar de unos días de desconexión. Lo hizo cuando los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía ya habían abandonado la isla. Un detalle que confirma que Elena ha buscado unas vacaciones personales, alejadas de la exposición mediática.

La decisión de la infanta Elena de marcharse sin sus hijos este verano refleja la independencia que han adquirido Froilán y Victoria Federica. Mientras su madre se refugia en Mallorca con discreción, los jóvenes disfrutan de un verano de intensa actividad social y mediática. La realidad es que a Elena no le queda otra: sus hijos han trazado rutas muy diferentes, como ya habían hecho en años anteriores.

| Europa Press

En lugar de los planes familiares habituales, la duquesa de Lugo ha apostado por recargar energías antes de retomar sus responsabilidades en la Fundación Mapfre. Allí se vuelca en proyectos culturales y sociales que ocupan buena parte de su tiempo. Esta decisión subraya cómo, a pesar de las apariencias, Elena mantiene un papel firme dentro de la vida institucional.

De hecho, la infanta Elena se ha podido ver a la infanta Elena disfrutando de una tarde junto a su prima Simoneta Gómez-Acebo. Según Última Hora, han visitado la Gelatería Ca'n Miquel, una heladería del centro de Palma. Allí, Simoneta encargó los helados, mientras la infanta Elena por teléfono, y luego se lo llevaron mientras paseaban por la zona.

Sin embargo, su escapada no implica una desconexión completa. La situación de sus hijos mantiene a la infanta bajo el foco mediático. Froilán, en particular, continúa siendo uno de los personajes más comentados del verano.

Froilán vuelve a España y se convierte en protagonista del verano

Felipe Juan Froilán ha regresado de los Emiratos Árabes para pasar parte de sus vacaciones en España. El hijo mayor de la infanta Elena no ha desaprovechado el tiempo. Celebró su 27º cumpleaños en nuestro país, disfrutó de Ibiza y Formentera, y asistió a la boda de unos amigos en Tarifa.

Pero el momento más llamativo lo desveló Vanitatis. El joven fue visto en el festival de música techno Aquasella, en Asturias, donde pasó cuatro días de fiesta. Según el medio, incluso participó en un after hasta las cinco de la tarde y apareció acompañado por una chica desconocida hasta la fecha.

Aunque Froilán continúa vinculado a su trabajo en los Emiratos, sus frecuentes visitas a España y su activa vida social lo mantienen en primera línea. Una exposición que contrasta con la discreción de su madre, y que tanto le ha preocupado.

Victoria Federica se refugia en Marbella tras su ruptura sentimental

Por su parte, Victoria Federica ha vuelto a convertirse en uno de los rostros más habituales de la temporada estival. Tras la noticia de su ruptura con Borja Moreno, la joven ha encontrado refugio en distintos escenarios. Primero disfrutó del mar en las Baleares y Tarifa, en compañía de la familia de Tomás Páramo y María García de Jaime.

Sin embargo, el epicentro de su verano ha sido Marbella. Allí se ha dejado ver en el festival Starlite Occident, disfrutando de los conciertos de Rels B, Guitarricadelafuente y las sesiones de DJ Nano. Además, el pasado 19 de agosto volvió a captar la atención al asistir al espectáculo del grupo Siempre Así.

| Europapress

La decisión de la infanta Elena de pasar sus vacaciones sin Froilán ni Victoria Federica refleja un cambio generacional inevitable. Mientras sus hijos disfrutan de vidas cada vez más independientes, la duquesa de Lugo ha elegido la discreción y el trabajo como prioridades. La gran incógnita es si en algún momento volveremos a ver a esta rama de los Borbón y Marichalar unida en unas vacaciones familiares.