És oficial: la infanta Elena rep un missatge de Froilà que confirma les sospites

La infanta Elena ha rebut els últims dies una notícia que no l'ha agafada per sorpresa. Segons ha transcendit, un missatge del seu fill Felip Joan Froilà de Tots els Sants li ha servit per confirmar allò que ja intuïa. El contingut d'aquesta comunicació no ha deixat lloc a dubtes i ha posat sobre la taula l'última escapada del jove.
El que semblava una mera sospita ha acabat sent una certesa per a la germana del rei Felip VI. Froilà, que fa temps allunyat de la vida pública espanyola per la seva residència a Abu Dhabi, no ha pogut amagar el seu últim moviment. La revelació va arribar a través d'unes imatges que van circular en mitjans nacionals i que han obligat a reconèixer l'evidència.
El missatge que va rebre la infanta feia referència a la presència del seu fill al festival de música techno Aquasella, celebrat a Astúries. Allà, entre els més de 80.000 assistents d'aquesta 28a edició, hi havia el net del rei emèrit gaudint com un festivaler més. I el més cridaner és que ho va fer acompanyat de la televisiva Miri Pérez-Cabrero, exconcursant de MasterChef.
Froilà reapareix a Espanya amb una companyia inesperada
L'esdeveniment, desenvolupat entre Arrionda i Cangas d'Onís, s'ha convertit en un dels grans referents de la música electrònica a Espanya. Del 14 al 17 d'agost, Froilà va gaudir de sessions de DJ de primer nivell, tant nacionals com internacionals. Tot i les zones VIP i la seva condició de personatge mediàtic, el fill de la infanta Elena va passar totalment desapercebut.
Durant el cap de setmana, el jove no va optar per l'acampada com altres milers d'assistents. Va preferir allotjar-se en un hotel de la zona, concretament a Prestín, al concejo de Parres, aprofitant també la gastronomia asturiana. Allà, segons mitjans locals, va visitar reconeguts restaurants a Cangas d'Onís, a prop d'enclavaments icònics com els Llacs de Covadonga.
El missatge a la seva mare ha confirmat així que la discreció ha estat clau en aquesta escapada. Tot i que Froilà ha gaudit sense amagar-se, ha intentat evitar el focus mediàtic que sol perseguir-lo. No obstant això, les imatges que van circular de la seva proximitat amb Miri Pérez-Cabrero han fet impossible mantenir aquesta discreció.
Un estiu separat: Froilà gaudeix mentre la infanta Elena manté la distància
Les fotografies, difoses per la revista Semana, mostren una evident complicitat entre tots dos. Molts han interpretat que podria tractar-se d'alguna cosa més que una amistat, tot i que cap dels dos ha volgut donar explicacions. Froilà, com en altres ocasions, ha preferit no respondre qüestions sobre la seva vida privada.
Aquestes vacances a Espanya han estat marcades per un recorregut entre Eivissa, Formentera i ara Astúries. El nebot del rei Felip VI ha anat combinant la vida nocturna de les illes Pitiüses amb escapades més discretes al nord. No se sap, però, si ha coincidit amb la seva germana Victòria Frederica o amb la mateixa infanta Elena en algun moment de l'estiu.
L'època en què tots els Borbons es reunien a Marivent sembla cada cop més lluny. Amb l'abdicació de Joan Carles I el 2014, les trobades familiars han anat perdent pes a l'agenda estival. Avui, cada membre de la família reial viu les seves vacances per separat i, en el cas de Froilà, amb un marcat perfil propi que ja no sorprèn la seva mare.