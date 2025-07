Froilán, nét del rei Joan Carles, ho confirma i la seva notícia deixa muda la Corona

per Alba Fabián

Froilán ha donat a conèixer una decisió que marca un abans i un després en la seva trajectòria personal. El nét del rei Joan Carles ha comunicat una decisió que ha causat un notable impacte dins la família reial. Es tracta d'un canvi concret en la seva vida laboral que confirma la seva intenció d'allunyar-se del focus institucional.

Es tracta de la seva continuïtat laboral als Emirats Àrabs Units, on fa temps que està instal·lat des de principis de 2023. Froilán ha estat oficialment contractat per la petroliera estatal Adnoc, una de les més grans del món, després del seu període inicial com a becari. Amb això, ha segellat la seva voluntat d'establir-se professionalment fora d'Espanya, allunyant-se del focus institucional.

| Europa Press

La companyia ha apostat per mantenir-lo com a part del seu programa de joves talents, en qualitat d'empleat júnior. Segons fonts pròximes a Zarzuela, el jove ha dut a terme tasques vinculades a la logística d'esdeveniments i relacions institucionals, sempre amb un perfil baix. Aquesta permanència ha estat interpretada com un èxit personal i un gest de compromís amb una vida més estructurada.

Froilán i el rei Joan Carles coincideixen a Abu Dhabi, però amb perfils molt diferents

Per a molts, la seva nova etapa suposa un canvi de narrativa respecte al personatge mediàtic que va ser en la seva adolescència. Froilán ha deixat enrere la imatge de figura polèmica i ha optat per construir un futur en un entorn laboral exigent. Lluny de titulars i aparicions públiques, ha triat mantenir un perfil actiu a Dubai, al contrari que el seu avi, que porta una vida discreta i retirada.

| Europa Press, xcatalunya.cat

Aquest pas ha estat valorat positivament dins cercles diplomàtics i fins i tot en sectors de la Casa del Rei. No només demostra que ha sabut adaptar-se a un context professional diferent, sinó que ho ha fet amb constància i sense provocar friccions. El seu paper actual encaixa en la línia de separació institucional que la Corona ha aplicat als membres no directes de la línia successòria.

Froilán, nét del rei Joan Carles, comença a forjar el seu propi camí amb discreció

Des de la seva arribada a Abu Dhabi, el fill de la infanta Elena ha viscut amb discreció, centrat en la seva formació i en el seu lloc de treball. A poc a poc, el seu nom ha anat desapareixent de la premsa, cosa que ha afavorit la seva evolució professional. El canvi ha estat progressiu, però ferm.

Tot i que no hi ha declaracions oficials per part de Zarzuela, el silenci ha estat, en aquest cas, més eloqüent que qualsevol comunicat. La decisió de Froilán representa un petit gir intern en l'estructura simbòlica de la monarquia. I deixa clara una idea: ja no està disposat a ser simplement “el nét del rei”.

| Europa Press

Aquest moviment no només redefineix la seva imatge pública, sinó que obre la porta a una nova etapa vital. Ha triat la feina, la distància i l'anonimat com a eines per avançar. I encara que el cognom continua pesant, ha començat a caminar pel seu compte.