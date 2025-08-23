Alerta a Noruega: el príncep Haakon, esquitxat per l'escàndol de Marius Borg

El príncep Haakon de Noruega s'ha vist inesperadament assenyalat enmig d'una tempesta mediàtica que no para de créixer. La polèmica va esclatar quan es va revelar una nova dada en el cas judicial que envolta Marius Borg, el seu fillastre. Una exclusiva que ha generat més inquietud a la Casa Reial escandinava.
El que semblava un assumpte personal de Borg s'ha convertit en una crisi institucional amb tints preocupants. La premsa noruega no parla d'una altra cosa i la pregunta és inevitable: per què el nom de Haakon ha quedat ara lligat a un episodi tan fosc?
El príncep Haakon apareix vinculat al viatge de Marius Borg el 2023
Durant més d'un any, el cas de Marius Borg Høiby ha estat al centre de l'atenció pública. Fill de la princesa Mette-Marit, Borg ha passat de ser un jove rebel a convertir-se en protagonista d'un dels processos judicials més greus en la història recent de Noruega.
Al llarg de mesos d'investigació, la Fiscalia d'Oslo li ha imputat 32 delictes, entre ells quatre presumptes violacions. Enmig d'aquesta acumulació de càrrecs, la relació de Borg amb la Família Reial sempre ha estat motiu d'escrutini. El silenci oficial de la monarquia i la prudència del príncep Haakon només han alimentat el debat sobre fins a quin punt la institució pot deslligar-se de la conducta del jove.
Ara, una revelació d'última hora ha encès totes les alarmes. Segons la Fiscalia d'Oslo, un dels presumptes abusos de Marius Borg s'hauria produït l'octubre de 2023 durant un viatge a Henningsvær. Aquest viatge el va fer juntament amb el príncep Haakon, cosa que inevitablement ha col·locat l'hereu al centre de l'huracà.
El diari noruec Dagbladet va assegurar que una de les víctimes acusa Borg d'haver-la agredit durant aquelles vacances. Tot i que Haakon no figura com a investigat, la seva mera presència obre un debat complex sobre la responsabilitat i el grau de coneixement que podria haver tingut. La pregunta és delicada: com gestionar la imatge d'un hereu el cercle proper del qual apareix tacat per un cas tan tèrbol?
El document judicial descriu amb precisió la seqüència. Durant l'estada a Henningsvær, el príncep Haakon es va retirar d'hora a descansar a la seva habitació. Mentrestant, Marius Borg va sortir de nit i va conèixer una noia d'uns 20 anys, amb qui va mantenir un primer contacte aparentment consensuat.
Tanmateix, l'acusació detalla que aquella relació va acabar en un presumpte abús. A més, Borg hauria gravat imatges íntimes de la víctima sense el seu consentiment mentre ella dormia. De confirmar-se, la condemna podria suposar-li fins a deu anys de presó, segons preveu el codi penal noruec.
La pressió mediàtica del cas sacseja el príncep Haakon i la princesa Mette-Marit
La premsa noruega fa mesos que critica l'actitud de la monarquia davant d'aquest escàndol. Molts periodistes assenyalen que la Casa Reial no ha estat transparent durant la investigació i que ha intentat minimitzar la magnitud del cas. Ara, amb Haakon al focus, el qüestionament es multiplica.
El silenci de Mette-Marit sembla una estratègia per evitar polèmica, mentre que Haakon s'ha limitat a una declaració: "El cas es portarà als tribunals, que decidiran el resultat final. Seguirem complint amb les nostres responsabilitats tan bé com puguem, en això estem centrats. Sens dubte, tots els implicats en aquest assumpte ho troben desafiador i difícil"
La vinculació del príncep Haakon al viatge en què Marius Borg va cometre un presumpte delicte ha obert un capítol encara més delicat per a Noruega. Tot i que la Fiscalia no assenyala l'hereu com a implicat, la seva proximitat al jove posa en escac la reputació de la monarquia. La incògnita és si la institució aconseguirà superar aquesta crisi o si l'escàndol deixarà una empremta inesborrable en el seu futur.