La infanta Cristina, en el punt de mira per les últimes notícies sobre Joan Carles I

L'inici del curs ha estat, com cada any, una etapa clau per a la Família Reial: els reis Felip i Letícia han reprès la seva agenda després de les vacances d'estiu. La princesa Leonor i la infanta Sofia han tornat a les seves obligacions com a estudiants, fins i tot la reina Sofia ha tornat al seu paper institucional. Tot i això, el que més ha sorprès han estat les últimes notícies sobre Joan Carles I, que han deixat assenyalada la infanta Cristina.
Des de Casa Reial, han cuidat tots aquests detalls al màxim i han volgut projectar una imatge de normalitat i compromís. Han treballat perquè tot surti perfecte. I, com sempre, han intentat evitar qualsevol ombra sobre la institució.
Tanmateix, no tot ha estat sota el seu control perquè alguns moviments del rei Joan Carles I han generat incomoditat. L'emèrit ha seguit completament allunyat dels actes oficials. Però també ha gaudit, sense amagar-se gaire, de la seva vida privada.
Joan Carles I planeja marxar de viatge a Galícia
Aquest cap de setmana, Joan Carles I planeja una nova escapada a Galícia. Segons ha informat Vanitatis, ha organitzat una celebració molt especial.
Es tracta d'una musclera, una tradició molt seva. Ha triat Sanxenxo com a escenari. Allà, reunirà diversos dels seus amics més propers.
Ha estat una cita íntima, tot i que no del tot discreta. Se celebrarà just en un any molt simbòlic: el 50 aniversari de la seva arribada al tron. L'emèrit vol commemorar aquesta data a la seva manera i gaudirà del marisc local, del mar i de la companyia dels seus.
La infanta Cristina, assenyalada després de l'últim sobre Joan Carles I
El més comentat, però, no ha estat la festa en si, sinó la llista d'invitats. S'ha especulat sobre la presència d'alguns familiars. Entre ells, la infanta Elena, diversos nets i la seva neboda María Zurita, però la gran incògnita ha estat la infanta Cristina.
Cristina ha estat al punt de mira des que s'han filtrat els detalls de l'esdeveniment. Tothom ha estat pendent de si hi acudiria o no. La seva assistència hauria enviat un missatge clar sobre el seu vincle amb el seu pare.
En un moment en què la Casa Reial intenta protegir la seva imatge, qualsevol gest compta. La infanta Cristina, amb la seva sola presència, podria haver generat un nou debat. Per això, la seva possible assistència ha estat observada amb lupa i la seva figura, un cop més, ha quedat sota els focus.