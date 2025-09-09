Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
English Español
Logo Telegram
Joan Carles I i la infanta Cristina en un entorn fosc.
L'última hora sobre Joan Carles I deixa assenyalada la infanta Cristina | Europa Press
Gent

La infanta Cristina, en el punt de mira per les últimes notícies sobre Joan Carles I

Les últimes notícies sobre el rei Joan Carles I han fet que la seva filla, la infanta Cristina, estigui al punt de mira

Imatge d'autor de Cristo Fernández
per Cristo Fernández

L'inici del curs ha estat, com cada any, una etapa clau per a la Família Reial: els reis Felip i Letícia han reprès la seva agenda després de les vacances d'estiu. La princesa Leonor i la infanta Sofia han tornat a les seves obligacions com a estudiants, fins i tot la reina Sofia ha tornat al seu paper institucional. Tot i això, el que més ha sorprès han estat les últimes notícies sobre Joan Carles I, que han deixat assenyalada la infanta Cristina.

Des de Casa Reial, han cuidat tots aquests detalls al màxim i han volgut projectar una imatge de normalitat i compromís. Han treballat perquè tot surti perfecte. I, com sempre, han intentat evitar qualsevol ombra sobre la institució.

Joan Carles I amb vestit blau i camisa blanca està dret davant d'una porta.
Sorgeixen noves informacions sobre Joan Carles I | Europa Press

Tanmateix, no tot ha estat sota el seu control perquè alguns moviments del rei Joan Carles I han generat incomoditat. L'emèrit ha seguit completament allunyat dels actes oficials. Però també ha gaudit, sense amagar-se gaire, de la seva vida privada.

Joan Carles I planeja marxar de viatge a Galícia

Aquest cap de setmana, Joan Carles I planeja una nova escapada a Galícia. Segons ha informat Vanitatis, ha organitzat una celebració molt especial.

Es tracta d'una musclera, una tradició molt seva. Ha triat Sanxenxo com a escenari. Allà, reunirà diversos dels seus amics més propers.

Joan Carles I amb gorra i ulleres de sol assegut en una barca sobre l’aigua
Joan Carles I prepara una festa a Galícia | Europa Press

Ha estat una cita íntima, tot i que no del tot discreta. Se celebrarà just en un any molt simbòlic: el 50 aniversari de la seva arribada al tron. L'emèrit vol commemorar aquesta data a la seva manera i gaudirà del marisc local, del mar i de la companyia dels seus.

La infanta Cristina, assenyalada després de l'últim sobre Joan Carles I

El més comentat, però, no ha estat la festa en si, sinó la llista d'invitats. S'ha especulat sobre la presència d'alguns familiars. Entre ells, la infanta Elena, diversos nets i la seva neboda María Zurita, però la gran incògnita ha estat la infanta Cristina.

Muntatge de Joan Carles I seriós amb vestit i la infanta Cristina somrient amb una jaqueta blanca
Tothom espera veure la infanta Cristina a la celebració del seu pare | Europa Press, xcatalunya.cat

Cristina ha estat al punt de mira des que s'han filtrat els detalls de l'esdeveniment. Tothom ha estat pendent de si hi acudiria o no. La seva assistència hauria enviat un missatge clar sobre el seu vincle amb el seu pare.

En un moment en què la Casa Reial intenta protegir la seva imatge, qualsevol gest compta. La infanta Cristina, amb la seva sola presència, podria haver generat un nou debat. Per això, la seva possible assistència ha estat observada amb lupa i la seva figura, un cop més, ha quedat sota els focus.

➡️ Gent