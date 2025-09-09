La infanta Cristina, en el punto de mira tras las últimas noticias sobre Juan Carlos I

El inicio del curso ha sido, como cada año, una etapa clave para la Familia Real: Los reyes Felipe y Letizia han retomado su agenda tras las vacaciones de verano. La princesa Leonor y la infanta Sofía han vuelto a sus obligaciones como estudiantes, incluso la reina Sofía ha regresado a su papel institucional. Aunque lo que más han sorprendido han sido las últimas noticias sobre Juan Carlos I, que han dejado señalada a la infanta Cristina.

Desde Casa Real, han cuidado todos estos detalles al máximo y han querido proyectar una imagen de normalidad y compromiso. Han trabajado para que todo salga perfecto. Y, como siempre, han intentado evitar cualquier sombra sobre la institución.

Sin embargo, no todo ha estado bajo su control debido a que algunos movimientos del rey Juan Carlos I han generado incomodidad. El emérito ha seguido completamente alejado de los actos oficiales. Pero también ha disfrutado, sin esconderse demasiado, de su vida privada.

Juan Carlos I planea irse de viaje a Galicia

Este fin de semana, Juan Carlos I planea una nueva escapada a Galicia. Según ha informado Vanitatis, ha organizado una celebración muy especial.

Se trata de una batea de mejillones, una tradición muy suya. Ha elegido Sanxenxo como escenario. Allí, reunirá a varios de sus amigos más cercanos.

Ha sido una cita íntima, aunque no del todo discreta. Se celebrará justo en un año muy simbólico: el 50 aniversario de su llegada al trono. El emérito quiere conmemorar esa fecha a su manera y disfrutará del marisco local, del mar y de la compañía de los suyos.

La infanta Cristina, señalada tras lo último sobre Juan Carlos I

Lo más comentado, sin embargo, no ha sido la fiesta en sí, sino la lista de invitados. Se ha especulado sobre la presencia de algunos familiares. Entre ellos, la infanta Elena, varios nietos y su sobrina María Zurita, pero la gran incógnita ha sido la infanta Cristina.

| esp.xcatalunya.cat

Cristina ha estado en el punto de mira desde que se han filtrado los detalles del evento. Todos han estado pendientes de si acudiría o no. Su asistencia habría enviado un claro mensaje sobre su vínculo con su padre.

En un momento en el que la Casa Real intenta proteger su imagen, cualquier gesto cuenta. La infanta Cristina, con su sola presencia, podría haber generado un nuevo debate. Por eso, su posible asistencia ha sido observada con lupa y su figura, una vez más, ha quedado bajo los focos.