Felicitat a Kensington Palace després de l'anunci de Guillem i Kate Middleton: oficial

La notícia salta amb força: els prínceps de Gal·les han decidit fer un pas important en les seves vides familiars. Es mudaran en els pròxims mesos d'Adelaide Cottage a Forest Lodge, una majestuosa mansió situada dins de Windsor Great Park.
Fa setmanes que s'especulava amb aquest trasllat, ja que Forest Lodge ofereix un espai superior al de la seva residència actual. La família passarà d'una casa de quatre dormitoris a una de vuit, amb amplis salons i una estructura que combina clàssic amb modern.
Imaginem xemeneies de marbre, motllures d'escaiola, finestres venecianes i un impactant sostre voltat al vestíbul. A més, comptarà amb cuina equipada, sistemes de seguretat reforçats i dos garatges que reforçaran la seva privacitat i benestar en un entorn segur.
Els prínceps de Gal·les han pres una decisió important
Tot i que encara no s'ha anunciat una data exacta per al trasllat, la previsió és que es produeixi abans que acabi l'any. Al juny, es van presentar davant l'Ajuntament del Reial Districte de Windsor i Maidenhead les sol·licituds d'urbanisme necessàries.
Un mes després van obtenir el permís per fer reformes tant interiors com exteriors a Forest Lodge. Les obres ja han començat i s'ha pogut veure pintors i decoradors treballant a les estances de la casa, cosa que apunta a un completíssim "rentat de cara".
Kate Middleton i Guillem volen reforçar la protecció de la llar
La seguretat és una prioritat clara per als prínceps. S'estan instal·lant noves barreres i sistemes de protecció visual, com tanques vegetals, arbres i tanques, per preservar la seva privacitat a la nova residència.
A més, han confirmat que tots aquests arranjaments seran finançats per ells mateixos i no per fons públics. Fins i tot es planteja que, després del trasllat, podrien pagar un lloguer de mercat. Una cosa poc habitual en residències reials, però coherent amb el seu enfocament modern i auster.
Una constant que han volgut conservar és l'estil de vida familiar que han cultivat. Igual que a Adelaide Cottage, a Forest Lodge no hi haurà personal intern vivint a la casa.
Comptaran amb l'assistència de la seva mainadera, María Teresa Turrión, sense que hi hagi empleats residint a l'habitatge. Tot respon al seu propòsit de mantenir un ambient relaxat i normalitzat per als seus tres fills: George, Charlotte i Louis.
A més, l'entorn de Forest Lodge s'ajusta perfectament al seu desig d'oferir a la seva família una vida tranquil·la, propera a la natura i lluny del bullici urbà. També els permet seguir a prop de l'escola dels nens i mantenir l'enfocament en el seu benestar.