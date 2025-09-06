Destapen el secret de Marta Gayá i el rei Joan Carles I pren una decisió important

Aquesta setmana ha sortit a la llum una dada que torna a col·locar al centre del debat Joan Carles I. Marta Gayá, la dona que durant dècades ha estat al seu costat a l'ombra, torna a ser protagonista després de conèixer-se nous detalls de la seva discreta relació. El rei emèrit ha pres una decisió clau que defineix el seu present i el seu futur.
Tot i que des de 2020 resideix oficialment a Abu Dhabi, la realitat és més complexa del que sembla. Els seus constants viatges a Suïssa i la discreta vida que manté al país alpí ho demostren. Què hi ha darrere d'aquesta història que barreja amistat, amor i poder?
Els detalls de la discreta relació de Marta Gayá i el rei Joan Carles
La història de Joan Carles I i Marta Gayá no és recent. Es remunta a l'estiu de 1990, quan es van conèixer en una festa a Palma organitzada per Zourab Tchokotua, amic del monarca. Des de llavors, el seu vincle ha travessat escàndols i polèmiques, sempre sota un halo de discreció que ha estat el senyal d'identitat de la mallorquina.
L'any 1992, la revista Época va publicar el reportatge La dama del rumor, on es relacionava el rei amb Gayá. Aquella informació va suposar un terratrèmol mediàtic i fins i tot es va arribar a parlar de crisi institucional al Govern de Felip González. Tanmateix, ni el pas dels anys ni els canvis polítics van aconseguir trencar una relació sòlida durant més de quatre dècades.
En paral·lel, altres amistats de l'emèrit, com Corinna Larsen, van ocupar titulars, però cap va assolir la solidesa de la qual manté amb Marta Gayà. Pilar Eyre, experta en Casa Reial, ha assegurat a Lecturas que "l'única relació que ell m'ha confirmat és la de Marta", paraules que també van ser referendades per Bárbara Rey. Amb aquests antecedents, el següent capítol d'aquesta història pren encara més rellevància.
La periodista Pilar Eyre ha revelat que Joan Carles I i Marta Gayá van passar l'hivern junts a l'apartament de Cologny que ell li va regalar el 2007. Aquest habitatge, situat a 15 minuts de la residència de la infanta Cristina a Ginebra, s'ha convertit en el seu refugi, lluny del soroll mediàtic.
Fins ara, es pensava que l'emèrit s'allotjava a l'hotel de luxe Four Seasons. Tanmateix, Eyre ha assegurat que la veritable casa de Joan Carles a Suïssa és la de Marta. "Ell l'anomena 'mi girlfriend' i ella a ell, Juancho", va escriure la periodista, en al·lusió a la complicitat que mantenen.
Més enllà dels gestos íntims, el que és revelador és la intenció del rei emèrit. Als seus 87 anys i amb problemes de salut, ha manifestat al seu entorn proper que desitja "acabar els seus dies" al costat de Gayá. Aquest desig no només reflecteix un vincle sentimental, sinó també la confiança i estabilitat que la mallorquina li ha donat durant 45 anys.
El silenci del rei Joan Carles davant la revelació sobre Marta Gayá
Després de les revelacions, s'esperava que Joan Carles I desmentís o aclarís la informació, com de vegades anteriors. Tanmateix, la reacció ha estat diferent, ja que l'emèrit ha optat per una decisió important: guardar silenci. Considera que no pronunciar-se és la millor manera de protegir Marta Gayá de la pressió mediàtica.
Fonts properes asseguren que, a més de mantenir-se al marge públicament, hauria mogut els seus contactes per garantir que ella no pateixi conseqüències per aquesta exposició. Una mesura que revela fins a quin punt la seva prioritat és blindar-la. Aquest gest també reflecteix el pes que Gayá té a la seva vida, superant fins i tot altres amistats que van ser efímeres.
A més, el rei Joan Carles ja hauria fet una previsió per garantir el benestar de Marta en cas de defunció. Segons Eyre, l'emèrit "ja s'hauria ocupat que no li falti res quan ell mori", i no només en l'àmbit econòmic.
La història entre Marta Gayá i el rei Joan Carles demostra com un vincle personal pot superar dècades de canvis, escàndols i silencis. La decisió de l'emèrit de guardar silenci i protegir-la confirma que ella és molt més que una amiga. La clau serà descobrir fins on està disposat a arribar perquè aquest vincle es mantingui i transcendeixi fins i tot la seva pròpia vida.