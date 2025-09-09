Logo xcatalunya.cat
David Flores Carrasco i Rocío Carrasco en un auditori, una dona dreta amb un vestit blanc i un home amb barba en primer pla.
La foto de David Flores Carrasco, fill de Rocío Carrasco, que confirma les sospites | GTRES, Europa Press, xcatalunya.cat
David Flores Carrasco, fill de Rocío Carrasco, reapareix i es confirmen les sospites

La nova foto que ha sortit a la llum de David Flores Carrasco, fill de Rocío Carrasco, ha confirmat les sospites

Imatge d'autor de Cristo Fernández
per Cristo Fernández

David Flores Carrasco ha reaparegut en públic i ho ha fet juntament amb la seva família materna. La seva presència ha sorprès molts, especialment després de la recent entrevista de la seva germana, Rocío Flores, al programa ¡De Viernes!.

En aquesta entrevista, Rocío Flores va parlar obertament dels seus pares i va expressar els seus sentiments amb sinceritat. L'entrevista ha generat un gran rebombori mediàtic. Enmig d'aquesta polèmica, molts s'han preguntat on era David Flores Carrasco.

Tres persones adultes aplaudeixen a l’aire lliure, una d’elles porta barret blanc i ulleres de sol, una altra té els cabells rossos i porta ulleres grans, i la tercera persona és a la dreta amb barba i cabell curt, tots estan darrere d’una estructura decorada amb mosaics.
David Flores Carrasco es troba a Chipiona | Europapress

Durant dies, s'ha especulat sobre el seu parador. Alguns han pensat que podria estar amb el seu pare mentre altres han cregut que es trobava amb els seus oncles. Finalment, els dubtes s'han esvaït i la darrera imatge de la família ha confirmat les sospites.

David Flores Carrasco és ara mateix amb la família de Rocío Carrasco

David Flores Carrasco ha estat vist a Chipiona i ha aparegut juntament amb la seva tia Gloria Mohedano. També hi ha estat present el seu oncle, José Antonio Rodríguez. La família ha celebrat el dia de la Verge de Regla, patrona de la localitat gaditana.

El jove s'ha mostrat visiblement feliç i ha gaudit del pas de la verge des del balcó de la casa familiar. Ha compartit aquest moment amb altres membres de la família. Entre ells, Mari Carmen Ortega Cano i el seu marit Aniceto.

Tres persones observen atentament alguna cosa fora de la imatge, una d’elles porta barret blanc i ulleres de sol, una altra assenyala amb el dit i la tercera té els ulls tancats, al fons es veu una paret groga.
El jove és amb la família de la seva mare | Europapress

La seva mare, Rocío Carrasco, no hi ha estat present. S'ha sabut que es troba fora d'Espanya perquè ha estat gravant un programa per a TVE. La seva germana Rocío, per la seva banda, s'ha quedat a Madrid i ha assumit el paper de defensora de Gloria Camila, que participa a Supervivientes.

Amador Mohedano, fill de Rocío Carrasco, s'ha mostrat feliç complint amb la tradició familiar

La presència de David ha emocionat molts, especialment en veure'l amb Amador Mohedano després dels rumors sobre el seu estat de salut. El passat 18 de juliol, va ser ingressat d'urgència a un hospital de Jerez de la Frontera. Des de llavors, no se l'havia vist en públic.

Diverses persones estan reunides a l’aire lliure al costat d’una estructura decorada amb mosaics, una dona rossa és en primer pla i un home aixeca el braç.
David Flores Carrasco compleix la tradició familiar | Europapress

Amador Mohedano ha complert amb la tradició familiar. Ha tornat al balcó on tants anys ha estat amb la seva família, un lloc simbòlic per a tots els Mohedano. Allà ha gaudit envoltat de tots els seus éssers estimats.

David Flores Carrasco ha estat aliè a la polèmica. La seva aparició ha demostrat la seva proximitat amb la família materna. Ha transmès tranquil·litat i estabilitat i ha confirmat, sense necessitat de paraules, que continua envoltat dels seus.

