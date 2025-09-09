David Flores Carrasco, fill de Rocío Carrasco, reapareix i es confirmen les sospites

David Flores Carrasco ha reaparegut en públic i ho ha fet juntament amb la seva família materna. La seva presència ha sorprès molts, especialment després de la recent entrevista de la seva germana, Rocío Flores, al programa ¡De Viernes!.
En aquesta entrevista, Rocío Flores va parlar obertament dels seus pares i va expressar els seus sentiments amb sinceritat. L'entrevista ha generat un gran rebombori mediàtic. Enmig d'aquesta polèmica, molts s'han preguntat on era David Flores Carrasco.
Durant dies, s'ha especulat sobre el seu parador. Alguns han pensat que podria estar amb el seu pare mentre altres han cregut que es trobava amb els seus oncles. Finalment, els dubtes s'han esvaït i la darrera imatge de la família ha confirmat les sospites.
David Flores Carrasco és ara mateix amb la família de Rocío Carrasco
David Flores Carrasco ha estat vist a Chipiona i ha aparegut juntament amb la seva tia Gloria Mohedano. També hi ha estat present el seu oncle, José Antonio Rodríguez. La família ha celebrat el dia de la Verge de Regla, patrona de la localitat gaditana.
El jove s'ha mostrat visiblement feliç i ha gaudit del pas de la verge des del balcó de la casa familiar. Ha compartit aquest moment amb altres membres de la família. Entre ells, Mari Carmen Ortega Cano i el seu marit Aniceto.
La seva mare, Rocío Carrasco, no hi ha estat present. S'ha sabut que es troba fora d'Espanya perquè ha estat gravant un programa per a TVE. La seva germana Rocío, per la seva banda, s'ha quedat a Madrid i ha assumit el paper de defensora de Gloria Camila, que participa a Supervivientes.
Amador Mohedano, fill de Rocío Carrasco, s'ha mostrat feliç complint amb la tradició familiar
La presència de David ha emocionat molts, especialment en veure'l amb Amador Mohedano després dels rumors sobre el seu estat de salut. El passat 18 de juliol, va ser ingressat d'urgència a un hospital de Jerez de la Frontera. Des de llavors, no se l'havia vist en públic.
Amador Mohedano ha complert amb la tradició familiar. Ha tornat al balcó on tants anys ha estat amb la seva família, un lloc simbòlic per a tots els Mohedano. Allà ha gaudit envoltat de tots els seus éssers estimats.
David Flores Carrasco ha estat aliè a la polèmica. La seva aparició ha demostrat la seva proximitat amb la família materna. Ha transmès tranquil·litat i estabilitat i ha confirmat, sense necessitat de paraules, que continua envoltat dels seus.