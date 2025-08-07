Infanta Cristina (60 anys), assenyalada: Pablo Urdangarin ja ho ha confessat

La infanta Cristina (60 anys) ha tornat a estar al centre de l'atenció mediàtica arran d'unes recents declaracions del seu fill, Pablo Urdangarin. El jove, que segueix els passos esportius del seu pare, Iñaki Urdangarin, ha parlat amb sinceritat sobre el paper que exerceix la seva mare a la seva vida. Pablo no només ha confessat com Cristina li dona suport, sinó que també ha deixat clar la relació propera i el suport que rep d'ella.
Pablo Urdangarin, jugador del Fraikin Granollers i promesa de l'handbol espanyol, ha concedit una entrevista a EFE en què reconeix que la seva mare és la seva "major fan". Durant els seus partits, Cristina no falta a la graderia, mostrant un suport constant que ha estat decisiu per al jove. Aquest gest de proximitat ha enfortit la imatge pública de la infanta, assenyalada en ocasions prèvies, però ara reconeguda com un pilar clau en la carrera esportiva del seu fill.
En les seves declaracions, Pablo ha destacat que la infanta no només li dona suport en l'àmbit esportiu, sinó també en assumptes personals fora de la pista. A més, subratlla la complicitat que manté amb la nòvia, Johanna Zott, cosa que confirma un ambient familiar unit. Aquesta relació estreta amb Cristina aporta una imatge diferent a què solen projectar els mitjans sobre la germana de Felip VI.
Pablo Urdangarin i els seus pares: entre el llegat d'Iñaki i el suport de la infanta Cristina
D'altra banda, el jove esportista ha reconegut també la influència del seu pare, Iñaki Urdangarin, qui va ser una llegenda de l'handbol. Tanmateix, Pablo insisteix que prefereix no ser comparat constantment amb ell, encara que comprèn que la comparació és inevitable. L'exjugador continua sent per a Pablo un model i un suport constant, present a cada entrenament i partit, però el jove vol forjar la seva pròpia identitat esportiva.
Als seus 24 anys, Pablo Urdangarin ja ha aconseguit reconeixements destacats, com ser nomenat MVP de la lliga Asobal el passat març. Aquest èxit suposa un impuls a la seva trajectòria i una mostra que el cognom Urdangarin continua present a l'esport d'elit. Ara, amb la renovació del seu contracte, Pablo es prepara per a una temporada que podria ser decisiva en la seva consolidació.
El suport de la infanta Cristina impulsa les fites esportives de Pablo Urdangarin
El jove també ha expressat les seves aspiracions amb humilitat, manifestant el seu desig de debutar aviat a la selecció espanyola. Reconeix que vol seguir els passos del seu pare però sense presses, preferint avançar amb calma i dedicació. D'aquesta manera, Pablo mostra maduresa i responsabilitat en les seves fites esportives, deixant clar que el llegat familiar és important, però que el seu propi camí és la prioritat.
En definitiva, les confessions de Pablo Urdangarin han aportat llum sobre la figura de la infanta Cristina, que ara apareix com un suport incondicional a la vida del seu fill. Lluny dels escàndols i polèmiques que han envoltat la família, aquest testimoni ofereix una imatge més propera. Així, la relació entre mare i fill es posiciona com un element clau en la nova etapa esportiva i personal de Pablo.