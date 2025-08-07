L’audiència dicta sentència al retorn de ‘Joc de Cartes Estiu’: TV3 ho analitza

El passat 6 d’agost es va estrenar la novena temporada de Joc de Cartes Estiu a TV3, amb Marc Ribas al capdavant i una missió clara. L’objectiu era trobar el restaurant més romàntic de Barcelona, visitant tres locals emblemàtics de Sant Martí, l’Eixample i Sarrià‑Sant Gervasi. Aquest inici reforça el potencial del format, consolidat i fresc a parts iguals, enmig d’una programació d’estiu dominada per ficció estrangera.
Un inici que confirma el potencial del format d’estiu
El programa constarà de cinc episodis temàtics i un tancament especial que repassi els millors moments. En el seu episodi inaugural, el xef i presentador Marc Ribas va emprendre una recerca del restaurant més romàntic de Barcelona, visitant locals a Sant Martí, Eixample i Sarrià‑Sant Gervasi. Les xarxes van aplaudir el seu retorn anticipant una temporada carregada d’encant i entreteniment.
Resultats que refermen el lideratge estival
TV3 es va mostrar expectant per mantenir l’èxit davant la majoria de ficció estrangera que sol ocupar el dia. Encara que no hi ha dades finals d’aquesta edició, l’historial recent és prometedor. La temporada d’estiu passada va aconseguir una mitjana del 22,3 % de quota de pantalla i un 24,6 % en el públic comercial de trenta a cinquanta-cinc anys. En el seu debut de 2023, el primer episodi va assolir un impressionant 24,9 %.
Això suggereix que el format continua sent una aposta sòlida per a l’audiència i per a TV3, especialment durant l’estiu. La nova edició conserva ingredients clau com els restauradors competint en diferents regions de Catalunya, un premi de 3.000 € en joc i el carisma de Marc Ribas al capdavant. Aquesta vegada, el recorregut inclou Costa Brava, Vallès -amb tapes per compartir-, Maresme -i les seves terrasses amb encant- i Barcelona.
A més, continua present el recurs del plat estrella i l’opció de canviar puntuacions, ja coneguts d’edicions anteriors. Aquests elements mantenen la tensió i permeten girs inesperats, sense perdre l’essència humana del concurs.
Més enllà de la quota de pantalla
Darrere de l’èxit hi ha un context que mereix ser subratllat. Joc de Cartes ha demostrat des de 2017 una trajectòria creixent. Amb una primera temporada que va tenir 402.000 espectadors i un share del 16,2 %, va aconseguir escalar fins a xifres ja consolidades en altres temporades.
Marc Ribas ha confessat que el públic accepta errors culinaris, però rebutja l’arrogància, cosa que parla d’una audiència exigent però propera. Aquesta sensibilitat és clau per mantenir la credibilitat del programa.
Tancament amb reflexió
Joc de Cartes Estiu torna a demostrar que, tot i que estem en plena temporada de ficció estrangera, el públic valora els programes propis, autèntics i ben produïts. Aquest inici del 6 d’agost aporta novetats sense perdre identitat. Les xifres del passat i l’afecte del públic són el seu suport.
Queden per conèixer les dades concretes d’audiència, però si es mantenen les tendències, Marc Ribas i la seva furgoneta recorreran els estius de TV3 amb força. En definitiva, el format combina tradició, emoció i autenticitat, i deixa la porta oberta a una temporada que pot consolidar-lo com el concurs d’estiu de referència.