El rei Felip incompleix la promesa i pren una decisió clau amb la infanta Cristina

La tensió dins de la Família Reial torna a fer-se visible. Una nova decisió del rei Felip ha desfermat especulacions sobre la veritable relació amb la seva germana, la infanta Cristina. Tot i que els últims mesos es parlava d'una possible reconciliació, la realitat apunta en una altra direcció.

L'infanta Cristina no formarà part aquest estiu de les tradicionals vacances familiars a Marivent. La determinació del monarca sembla contradir l'aparent voluntat d'acostament mostrada en els últims temps. Què ha passat realment perquè el rei opti per allunyar la seva germana un cop més?

El rei Felip incompleix la seva promesa i veta l'infanta Cristina a Marivent

Per entendre aquesta decisió, cal mirar enrere. L'estiu de 2024, l'infanta Cristina va viatjar a Mallorca, on va passar uns dies a Marivent amb la reina Sofia. Tot i que la seva presència es va interpretar com un signe de distensió, els fets posteriors van desmentir qualsevol indici de normalitat.

En aquell moment, la reina Letícia i l'infanta Cristina gairebé no van coincidir. Segons va transcendir, les tensions van ser tan evidents que es va parlar d'un altercat seriós entre ambdues. Fins i tot algunes fonts van insinuar que hi va haver un intercanvi de paraules molt pujat de to, cosa que va acabar refredant qualsevol intent de reconciliació reial.

Però aquesta situació no era nova, ja que des de l'esclat del cas Nóos, la figura de la infanta Cristina ha estat relegada a un segon pla en l'àmbit institucional. La seva sortida del nucli de la família no ha estat accidental, sinó una decisió sostinguda que prioritza l'estabilitat de la imatge de la monarquia.

Finalment, s'ha confirmat el que molts temien: el rei Felip ha pres la decisió d'excloure la seva germana Cristina de les vacances a Marivent aquest estiu. Malgrat les conjectures sobre un possible acostament en els últims mesos, la infanta no trepitjarà la residència reial mallorquina aquest any.

La decisió, segons fonts properes a l'entorn del monarca, respon a un únic objectiu: preservar l'harmonia en l'entorn familiar. El record de l'estiu passat pesa massa, i el rei ha optat per evitar que es repeteixin escenes incòmodes, especialment amb la reina Letícia, la relació de la qual amb Cristina continua sent tensa.

La infanta Cristina aposta per un estiu a l'ombra i allunyada del focus mediàtic

Lluny de Mallorca, la infanta Cristina ha optat per desaparèixer del radar mediàtic aquest estiu. Segons fonts del seu entorn, ha preferit buscar refugi en altres residències privades, possiblement a la Costa Blava o a Suïssa, on pot gaudir dels seus fills i preservar la seva intimitat.

El missatge és clar: Cristina evita la confrontació i es distancia voluntàriament. Però el seu silenci no significa resignació. Qui la coneix assegura que viu aquesta etapa amb serenor, centrada en els seus fills i la seva nova vida personal.

Tanmateix, l'exclusió de la infanta Cristina de Marivent no passa desapercebuda. És un gest amb significat polític i emocional. Una mostra que el seu lloc dins de la Casa Reial continua sent incert, i que la reconciliació amb el seu germà, el rei Felip, és més lluny del que semblava.