Laurence Debray, biògrafa de Joan Carles I, deixa anar la gran notícia: 'Ara vol...'

Després de diversos anys fora d'Espanya, Laurence Debray, biògrafa del rei Joan Carles, ha revelat detalls inèdits sobre la seva vida i el seu estat actual. L'escriptora, propera al rei emèrit, ha publicat recentment un article en què desvetlla aspectes clau del seu exili i les seves intencions. Aquesta gran notícia ha captat l'atenció dels mitjans i ha generat nombroses reaccions.
Debray ha explicat a ¡Hola! que el pare del rei Felip va planejar la seva sortida d'Espanya amb la intenció que fos temporal. Segons les seves paraules, Joan Carles va marxar el 2020 buscant una retirada, de només tres o quatre mesos, per evitar convertir-se en un obstacle per a la Corona. Tanmateix, aquesta estratègia no va sortir com esperava i la seva absència s'ha prolongat molt més temps del previst.
La destinació escollida per al seu exili va ser Abu Dhabi, una decisió que no es va prendre a la lleugera i que va respondre a múltiples factors. Laurence ha explicat que, tot i considerar Portugal i el Marroc, l'exmonarca va triar els Emirats Àrabs per la seva atenció mèdica i discreció. La seva marxa va ser tan secreta que ni tan sols la seva família més propera va tenir coneixement directe dels seus plans fins a l'últim moment.
Laurence Debray exposa la realitat del rei Joan Carles a l'estranger
Durant aquests anys a l'estranger, Joan Carles ha viscut moments d'aïllament i dificultat que han quedat fora del focus mediàtic. La seva biògrafa revela que el rei emèrit va afrontar problemes de salut, la solitud en dates assenyalades i un fort sentiment d'incertesa sobre el seu futur. Per suportar aquesta situació, va començar a cuidar el seu cos amb exercici diari i dieta, a més de dedicar temps a reflexionar i a escriure les seves memòries.
El vincle amb la seva família ha estat, segons Debray, limitat i complicat. Tot i que les seves filles han mantingut contacte i visites, l'exmonarca s'ha sentit de vegades apartat i sense el suport desitjat. Un episodi especialment tens va ser al març de 2022, quan va signar una carta de la Casa Reial renunciant a viure a la Zarzuela, en contra dels seus desitjos.
El rei Joan Carles troba a les regates un refugi mentre manté l'esperança d'una reconciliació familiar
Pel que fa a la seva vida quotidiana, el rei emèrit ha trobat a les regates una de les seves majors satisfaccions, tot i que també un recordatori constant del que ha deixat enrere. Les poques visites a Espanya han estat breus i sense la possibilitat de retrobar-se en família amb normalitat. L'escriptora ha subratllat que, malgrat tot, Joan Carles manté l'"esperança d'una reconciliació i vol tornar a casa".
Aquest revelador testimoni de Laurence Debray aporta llum sobre l'exili del rei Joan Carles i qüestiona el futur de la monarquia i el seu paper. Mentrestant, la figura del rei que va regnar durant dècades continua generant interès i polèmica, deixant clar que la seva història encara és lluny de tancar-se.