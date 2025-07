El sidral que va muntar Cristina de Borbó a TV3

Durant anys, la figura de Cristina de Borbó ha estat envoltada en una boira de misteri i controvèrsia. Ha tornat a Barcelona després d'una llarga etapa a Suïssa marcada per l'escàndol Noos i la caiguda en desgràcia del matrimoni amb Iñaki Urdangarin. La seva vida passa per la capital catalana. Tanmateix, hi ha episodis que el públic català no oblida fàcilment, com aquell incòmode i comentat enfrontament lingüístic de la infanta a TV3.

La vida de la filla menor de Joan Carles I sempre ha estat estretament lligada a Catalunya, encara que no precisament de la manera en què molts han volgut creure. Cristina es va instal·lar a Barcelona després del seu casament amb Urdangarin, apostant per una vida aparentment normal en el luxós entorn de Pedralbes.

La visita a TV3 i el xoc amb el català

Un dels episodis més recordats va tenir lloc quan la infanta Cristina va acudir a la seu de TV3, convidada a rebre un reconeixement institucional, més que per una qüestió periodística. Era l'únic dia que la infanta trepitjava la televisió pública catalana, era un acte formal organitzat per la direcció del canal.

Allà l'esperava Joan Granados, aleshores màxim responsable de la cadena, qui es va encarregar de rebre-la amb el protocol habitual: un ram de flors i unes paraules de benvinguda en català.

L'escena es va tòrcer quan Cristina, sense dubtar-ho i amb un to elevat, va reclamar ser atesa “en espanyol, si us plau”. Granados va relatar anys després que va intentar fer-li entendre que a TV3 la llengua vehicular és el català, i que no es tractava d'una qüestió d'hospitalitat, sinó de respecte. Però la infanta va insistir, amb veu encara més alta: “Li he dit que en espanyol, si us plau!”

De Pedralbes a 'l'exili'

L'episodi a TV3 és només una de les múltiples capes de la relació de Cristina amb Barcelona i l'entorn de Pedralbes. Durant l'època daurada del matrimoni, la infanta i Urdangarin van adquirir una mansió de sis milions d'euros a la zona. Després del judici i la condemna a Iñaki, la família es va dispersar.

Cristina es va instal·lar a Ginebra i els seus fills van repartir la seva vida entre Suïssa, Barcelona i Madrid. La pèrdua del títol de duquessa de Palma i l'allunyament de la família reial espanyola van marcar una etapa de discreció i baix perfil.

A les xarxes socials, cada pas de Cristina de Borbó a Barcelona és seguit amb lupa. El seu retorn a la capital catalana i la imminent finalització de les obres a Pedralbes han revifat els rumors sobre si la infanta apostarà per una vida a Catalunya.