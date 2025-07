Iñaki Urdangarin i Pablo Urdangarin, enxampats: un testimoni ha destapat tot

per Cándido Casares

Una inesperada aparició d'Iñaki Urdangarin ha deixat tothom bocabadat, i no precisament per la seva parella ni per la seva feina. En les últimes hores, un testimoni ha presenciat una trobada que involucra directament l'exmarit de la infanta Cristina i el seu fill Pablo Urdangarin. L'escena ha estat a Barcelona, ciutat de la qual Iñaki havia estat absent durant molt de temps i a la qual ara ha tornat per un motiu especial.

A diferència de les seves últimes aparicions públiques, aquesta vegada Iñaki no estava acompanyat per Ainhoa Armentia. La seva arribada a la capital catalana va ser sigil·losa, sense càmeres ni premsa a la vista, però una font propera ha revelat detalls clau sobre el que realment va passar. Per què va triar aquest destí en ple estiu? I quin paper ha tingut el seu fill Pablo en tot això?

| Europa Press

Iñaki Urdangarin ha estat vist a Barcelona per visitar el seu fill Pablo durant les seves vacances

Durant anys, Barcelona va ser el centre de la vida personal, familiar i professional d'Iñaki Urdangarin. Després de la seva separació de la infanta Cristina i la seva posterior condemna, l'exesportista va decidir tallar llaços amb aquella etapa i deixar de visitar la ciutat. De fet, en més d'una ocasió va evitar trobades fortuïtes amb la seva exdona, coincidint en carrers on tots dos fingien no reconèixer-se.

Tanmateix, el context ha canviat notablement en els últims mesos. La relació entre Iñaki i Cristina ha millorat, almenys en termes de respecte i cordialitat. A més, els seus fills s'han convertit en el principal nexe d'unió entre tots dos.

Irene, la més petita, també ha visitat la ciutat recentment, abans de volar a Galícia per a una celebració privada. Per la seva banda, Pablo viu a Barcelona des de fa dos anys, una circumstància que ha reobert les portes a noves visites familiars.

La gran revelació es va produir durant el cap de setmana passat. Un testimoni ha confirmat que Iñaki Urdangarin va ser vist arribant al domicili del seu fill Pablo, on va passar diversos dies allotjat. La visita no va ser una simple trobada familiar, sinó una petita escapada de vacances organitzada per compartir temps de qualitat entre pare i fill.

| Europa Press

Segons ha transcendit, Iñaki va viatjar des de Vitòria fins a Barcelona amb el seu nou Volvo blau, un model que comparteix història amb la seva exdona. Durant el seu matrimoni, tots dos conduïen aquell mateix vehicle, i després de la separació, Cristina fins i tot li'n va cedir un de similar. Avui, Urdangarin té el seu propi, i l'ha estacionat a la plaça privada que sempre utilitza a casa del seu fill.

El detall que ha cridat l'atenció dels testimonis és que, aquesta vegada, l'exduc hi va acudir sol, sense rastre d'Ainhoa Armentia. La visita tenia un propòsit clar: acompanyar Pablo Urdangarin abans de l'inici de la seva pretemporada esportiva.

Han compartit xerrades, entrenaments i moments privats, consolidant un vincle que va més enllà del familiar. I és que Iñaki actua com a mentor personal del seu fill, tant a nivell esportiu com emocional.

Iñaki Urdangarin i la infanta Cristina es divideixen les vacances dels seus fills

Dies abans de la trobada amb el seu pare, els fills de la infanta Cristina van fer una escapada amb la seva mare. Com ja va passar l'estiu anterior, la família va organitzar unes vacances el destí de les quals no es va revelar públicament. L'any passat van visitar Creta, i aquest any van repetir la fórmula, amb la participació d'algunes parelles sentimentals dels joves.

Aquesta estructura vacacional dividida no és casual. La infanta Cristina vol mantenir la unió amb els seus fills, sense excloure la possibilitat que també passin temps amb el seu pare. Primer la mare, després el pare: aquesta ha estat la fórmula escollida aquest estiu.

| Europa Press, xcatalunya.cat

Quan va arribar el torn d'Iñaki, Pablo encara era a Barcelona. La resta dels germans van marxar entre dissabte i diumenge. Mentre Irene viatjava en avió, el seu pare emprenia la ruta de tornada a Vitòria per carretera, com és habitual en ell.

Aquest retorn d'Iñaki Urdangarin a Barcelona i la seva trobada amb Pablo Urdangarin reflecteixen una nova etapa en la relació amb el seu fill. Tots dos han demostrat que les segones oportunitats, quan es construeixen des de l'honestedat, poden ser profundament transformadores. Serà aquest l'inici d'una reconciliació encara més gran a la família Borbó-Urdangarin?