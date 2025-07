El que va fer el rei Joan Carles amb la princesa Irene quan es va quedar òrfena

per Alba Fabián

El rei Joan Carles va prendre una decisió fonamental respecte a la princesa Irene, germana de la reina Sofia, després de la mort de la seva mare. El que va fer amb Irene quan va quedar òrfena ha marcat profundament el paper que ha exercit dins de la Família Reial. Aquest gest ha estat clau perquè la princesa trobés un nou rumb i un espai segur a Espanya.

Després de la mort de la reina Frederica, la princesa Irene va travessar una situació molt delicada. El rei emèrit va decidir acollir-la al Palau de la Zarzuela l'any 1981, oferint-li un refugi enmig de la incertesa. Aquesta acollida no només va ser un acte de protecció, sinó un compromís que va transcendir l'àmbit familiar.

La princesa va arribar a la Zarzuela en un estat de vulnerabilitat: sense mare, sense recursos i sense nacionalitat, ja que el govern grec li havia retirat el passaport. Al principi, es va mostrar molt reservada, passant la major part del temps tancada a la seva habitació per no alterar la vida quotidiana dels Borbons. Aquesta actitud silenciosa va causar certa frustració a Joan Carles, que esperava que Irene acompanyés més la reina Sofia.

El rei Joan Carles i la princesa Irene: respecte i suport mutu

Amb el pas del temps, la princesa Irene ha transformat la seva situació i ha adquirit un pes significatiu dins del nucli familiar. Amb més de 80 anys, s'ha convertit en una peça insubstituïble per a la família, especialment per a la reina Sofia. La seva discreció i caràcter conciliador li han valgut un respecte profund per part de tots els membres.

Irene ha seguit un camí poc comú dins de la reialesa, ja que va professar la fe budista i va viure durant una dècada en un ashram a l'Índia. El seu estil de vida inclou una dieta vegetariana estricta, l'abstinència d'alcohol i tabac, i la meditació diària. Aquesta singularitat no ha interferit en la seva relació familiar, sinó que ha enfortit la seva imatge com una persona especial i respectada.

El respecte que li ha mostrat el rei Joan Carles és notable, especialment perquè Irene mai no va intervenir en els seus conflictes matrimonials amb la reina Sofia. Els seus nebots, el rei Felip i les infantes Elena i Cristina, la consideren un suport fonamental i li estan agraïts per ser el major suport de la seva mare. Fins i tot la reina Letícia va assistir a la celebració del seu 80 aniversari, evidenciant la rellevància d'Irene dins de l'entorn reial.

La vida actual d'Irene a la Zarzuela i la seva relació amb el rei Joan Carles

Després de la mort del rei Constantí i l'absència prolongada de Joan Carles a Abu Dhabi, la princesa s'ha convertit en el suport principal de la reina Sofia. Ambdues germanes comparteixen no només llaços familiars, sinó també vocacions solidàries a través de les seves respectives fundacions i un enfocament espiritual similar, centrat en la meditació i les teràpies naturals.

Actualment, la princesa viu majoritàriament a la Zarzuela, on disposa del seu propi espai privat amb totes les comoditats. La seva aparició pública ha augmentat, sobretot en actes culturals com concerts, una passió compartida amb la seva germana.

A més, Irene participa activament en celebracions familiars com les vacances a Marivent i esdeveniments religiosos a Palma, sempre acompanyant la reina Sofia de manera discreta. Així, el que va començar com un acte d'acollida de Joan Carles ha consolidat Irene com un pilar fonamental a la família i un símbol d'estabilitat.