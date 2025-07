Christian Gálvez: l’última hora de Patricia Pardo i com està el seu matrimoni

Christian Gálvez ha emocionat els seus seguidors en compartir una inesperada reflexió sobre el seu matrimoni amb Patricia Pardo. El presentador ha aprofitat una data molt assenyalada per parlar sense filtres del vincle que l'uneix a la mare del seu fill, provocant una onada de reaccions entre els seus fans.

Tot i que no ha estat un comunicat oficial, el missatge públic de Christian ha estat rebut com una autèntica declaració d'intencions. Coincidint amb el seu tercer aniversari de casament, el comunicador ha deixat clar com se sent i com ha evolucionat la seva història d'amor. Què ha dit exactament Gálvez sobre la seva relació amb Patricia Pardo?

| Europa Press

Christian Gálvez revela com està el seu matrimoni amb Patricia Pardo en el seu tercer aniversari

En un emotiu post a les xarxes socials, Christian Gálvez ha desvetllat com viu la seva relació amb Patricia Pardo en fer tres anys de casats. Lluny d'oferir una imatge distant, el presentador ha optat per obrir el seu cor i dedicar-li unes paraules carregades de simbolisme, emoció i complicitat.

"Tant de bo mai deixis de mirar-me així amb aquests ulls ni deixis de somriure tan bonic al meu costat", va escriure al costat d'una galeria de fotos de la seva dona. Però si alguna cosa ha captat l'atenció ha estat la carta pública que acompanya les imatges:

"A Patricia, la dona de la meva vida, perquè les roses van florir. A l'Edèn, a Galícia, a Terra Santa i als nostres cors", va escriure en una de les fotos. Amb aquestes paraules, Gálvez reconeix que la seva esposa ha suposat un abans i un després a la seva vida.

"A Patricia, la dona de la meva vida. Perquè sense tu, mai hauria perseguit en Luca. Tu em vas trobar, tu el vas trobar", va afirmar, en una clara al·lusió al fill que comparteixen i al gir vital que va suposar la seva arribada.

L'homenatge de Christian no s'ha limitat només a la seva dona. En un gest que parla del vincle que ha teixit amb tota la família, el presentador ha dedicat unes paraules a les filles de Patricia, Aurora i Sofia.

"No concebo la meva vida sense vosaltres al meu costat, perquè el meu cor batega al ritme del vostre", va escriure. A més, també va fer referència al fill que té amb Patricia: "A en Luca, que t'he esperat tota la vida, i vas arribar quan havies d'arribar. Vas fer més visible l'amor entre mama i papa", va afegir.

Gálvez reivindica el valor dels llaços escollits, de la família que es construeix des de l'amor i no únicament des de la sang. "Sou la llum en el meu camí", va concloure, després d'haver esmentat tota la seva família.

Patricia Pardo també dedica unes emotives paraules a Christian Gálvez

La reacció de Patricia Pardo no es va fer esperar. Amb la mateixa emoció, la periodista gallega va respondre al missatge del seu marit en el mateix to: "Ets el meu far i el meu horitzó. Feliç tercer aniversari! T'estimo", va escriure al seu perfil d'Instagram.

En la seva publicació, també va afegir etiquetes que ja són senya d'identitat en la seva relació. "Llum i camí" i "pasiño a pasiño", frases que s'han convertit en un codi íntim durant tota la seva relació.

A més, Patricia Pardo va recuperar una reflexió compartida en una entrevista concedida a El Español, on explicava com van ser els inicis del seu romanç. "Ell sempre diu que jo li vaig tornar la fe, però ell ha fet una cosa infinitament més gran: va convertir aquella fe en certesa. Per mi, la gran certesa de la nostra relació és en Luca, el nostre fill", va apuntar.

Patricia no ha tingut cap problema a recordar el que van viure quan van fer pública la seva relació. "Ens van jutjar sense escoltar-nos i ens van condemnar sense tan sols conèixer-nos com a persones o com a parella", va confessar amb sinceritat.

La periodista reconeixia que l'inici va ser convuls, que van sentir la pressió mediàtica sobre les seves espatlles, però que tot va valer la pena. "Christian és la persona més honesta, transparent i valenta que conec. Ell no va dubtar a fer aquell salt de fe que vam decidir fer junts i, al final, les roses van florir", va reconèixer.

El tercer aniversari de Christian Gálvez i Patricia Pardo no ha passat desapercebut. Les seves paraules, plenes de sentiment, consoliden una relació que ha superat proves i crítiques. Amb la seva història com a exemple, demostren que quan l'amor és autèntic, floreix fins i tot sota la mirada de tothom.