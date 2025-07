Sorpresa a les vacances de Pablo Urdangarin: Gran absència

per Pol Nadal

Quan un pensa en vacances relaxades i lluny dels focus, el segon fill de la infanta Cristina i Iñaki Urdangarin tenia el perfil perfecte. Tanmateix, el seu recent viatge a Canàries ha desfermat més curiositat que silenci mediàtic. A banda del seu compromís amb l'handbol i de la seva discreció habitual, en Pablo ha sorprès per un detall significatiu. No viatja amb la seva parella, la també jove Johanna Zott.

Unes vacances planificades

En Pablo va començar la temporada d'estiu com molts esportistes: recarregant piles. La seva escapada en solitari va escollir escenaris aquàtics idíl·lics: surf, submarinisme, sortides nocturnes i amics de confiança. Tot plegat amb la intenció de desconnectar abans de reprendre la seva pretemporada amb el Fraikin BM Granollers.

Segons mitjans com Vanitatis, “ha repetit fórmula aquest estiu”. És habitual en la parella fer plans per separat; l'any passat ell va ser a Menorca sense la Johanna, i ella va mantenir la relació a distància sense drames.

| Instagram

Per què no viatja Johanna Zott?

L'absència de la Johanna ha encès comentaris a les xarxes, tot i que des de fonts properes a la jove es descarta qualsevol crisi: “no hi ha motiu per alarmar-se”. Sembla que la parella continua sòlida i ha optat per gaudir d'experiències individuals, conscients que la seva relació ha resistit la distància i els focus. La Johanna, estudiant de Medicina, manté un perfil baix a Instagram.

Què significa aquesta escapada per separat?

L'elecció de passar una part de l'estiu en solitari pot interpretar-se com una declaració d'independència emocional i personal. En Pablo es mostra còmode en solitari, sense renunciar a la seva relació, rememorant l'escapada separada amb la Johanna a Menorca. Cadascú al seu ritme, però junts al final.

Això reflecteix una parella que madura fora del reflex mediàtic, creixent de manera individual sense perdre la seva intimitat. A més, en aquests cas, tots els moviments estan avalats per una planificació emocional i mediàtica acurada, sense drames improvisats.

La pròxima destinació: Mallorca amb la família reial?

Els seus plans no acaben a les illes Canàries. Segons Vanitatis, en Pablo ja és a Mallorca, on la família reial sol convocar-se a l'estiu. Potser es retrobarà amb la seva mare, i potser amb el seu pare, Iñaki, després d'un retrobament recent amb la infanta Cristina a Barcelona. Després vindrà la tornada a la rutina esportiva, entre el seu entrenador, el seu equip i un horitzó en l'esport que es consolida.