El rei Carles III pren una decisió amb el príncep George que no té marxa enrere

El rei Carles III ha fet un pas que marcarà un abans i un després en la vida del seu net, el príncep George. La decisió del monarca, de 75 anys, no és una simple mesura protocol·lària, sinó un moviment estratègic que afecta directament el futur hereu. El que ha fet ha sorprès dins i fora de Palau, i especialment als prínceps de Gal·les, que feia temps que esperaven aquest canvi.
La Casa Reial britànica ha confirmat que Carles III ha decidit atorgar a George un paper més rellevant en l'agenda institucional. Es tracta d'una aposta ferma per visibilitzar el jove príncep, que als 12 anys ja es perfila com el futur rei d'Anglaterra. El monarca ha escoltat així el consell del príncep Guillem, que des de fa temps reclamava més protagonisme per al seu fill.
Les tensions entre els prínceps de Gal·les i l'actual rei havien estat motiu de comentaris en els darrers anys. Els prínceps de Gal·les consideraven que el príncep George havia quedat en un segon pla, fins i tot en actes tan rellevants com la coronació del seu avi, el rei Carles III. També al Trooping the Colouro en altres celebracions oficials, el nen havia tingut un paper discret que amb prou feines cridava l'atenció del públic.
El príncep George guanya protagonisme després de la preocupació dels seus pares
La preocupació dels pares era clara, ja que en ser el segon en la línia de successió, George havia d'anar assumint progressivament més visibilitat. No es tractava d'exposar-lo de manera excessiva, sinó d'acostumar-lo a la rellevància del seu paper en la monarquia britànica. El temor era que arribés massa tard a aquesta exposició pública i no estigués preparat per a l'enorme responsabilitat que l'espera.
Amb aquesta decisió, Carles III ha volgut mostrar unitat familiar i confiança en la nova generació. El rei ha assegurat que George serà incorporat en actes de més pes, sempre acompanyat dels seus pares per evitar una pressió innecessària. Aquest moviment, encara que esperat per molts, suposa un canvi irreversible en l'estratègia de la Corona.
El rei Carles III activa el relleu generacional i situa el príncep George en primera línia
Per a l'entorn del Palau de Buckingham, la mesura és un encert. Reforça la imatge de continuïtat i acosta el públic a una figura jove que desperta simpatia. A més, contribueix a consolidar el relleu generacional que tant preocupa la monarquia britànica.
El príncep George, que ha viscut fins ara una infància relativament tranquil·la, comença així una etapa diferent. El pas que ha fet el seu avi és definitiu, i el futur monarca tindrà més visibilitat, més actes i més presència en la vida pública. Una decisió que, sens dubte, no té marxa enrere i que prepara el terreny per a la pròxima generació de la Casa Reial.