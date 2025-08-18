El missatge important que acaba de rebre el rei Felip sobre el seu amic Jaime Anglada

El rei Felip VI ha rebut en les últimes hores un missatge molt important relacionat amb el seu amic íntim, el cantautor mallorquí Jaime Anglada. Nou dies després del greu accident que va patir a Palma, el músic continua ingressat a l'UCI de l'Hospital Universitari de Son Espases. L'evolució del seu estat de salut ha estat seguida molt de prop per Felip, que manté amb ell una amistat molt estreta des de fa anys.
El contingut del missatge rebut indica que Jaime Anglada ha mostrat signes evidents de millora. Segons ha confirmat Paloma Barrientos a Fiesta, els metges han retirat al músic tant la sedació com el respirador, cosa que indica una evolució positiva. Aquest detall ha tranquil·litzat el monarca, que ha estat pendent de cada actualització mèdica des de l'accident.
La relació entre el rei i Anglada és molt més que una coincidència entre figures públiques, és una amistat personal que ha crescut al llarg de més d'una dècada. Tots dos es van conèixer gràcies a la seva afició comuna per la vela, i des de llavors han compartit moments privats i familiars. Fa només unes setmanes, l'artista va assistir al Palau de Marivent amb la seva esposa, i dies abans, Felip va gaudir d'un dels seus concerts al Reial Club Nàutic de Palma.
El rei Felip aparca les seves vacances per donar suport a Jaime Anglada
Després de l'accident, ocorregut quan Anglada circulava en motocicleta per Palma, la Casa Reial ha estat puntualment informada sobre la seva evolució. El mateix Felip VI ha seguit amb atenció cada informe mèdic emès des de l'Hospital Universitari. Fonts properes asseguren que el rei ha estat en contacte freqüent amb la família d'Anglada, especialment amb la seva dona, Pilar Aguiló.
Aquesta relació personal ha tingut conseqüències visibles, ja que el monarca ha suspès els seus dies de descans a Grècia per tornar a Espanya. Encara que també ha intervingut per la situació dels incendis forestals, fonts de la Zarzuela han confirmat que una de les seves prioritats ha estat conèixer l'estat de salut del seu amic. Està previst que aquest dilluns l'hospital, en un gest que demostra el profund afecte que sent per Anglada.
Jaime Anglada i el rei Felip: una amistat que es reforça en l'adversitat
L'accident ha generat una onada de solidaritat a Mallorca, on el cantautor és molt estimat. La recuperació, encara que lenta, ha donat senyals que molts no esperaven tan aviat. Aquest progrés ha tingut un ressò especial entre aquells que, com el rei, coneixen l'artista més enllà de la seva faceta pública.
En l'entrevista que Telecinco va recuperar aquesta setmana, gravada el 2021, Anglada parlava amb franquesa de la seva amistat amb Felip VI. "El rei val molt la pena com a persona", afirmava aleshores, unes paraules que avui prenen un nou sentit. El missatge rebut pel monarca no només confirma que la recuperació avança, sinó també que la connexió entre tots dos segueix intacta, fins i tot en els moments més durs.