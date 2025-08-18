Quim Masferrer de vacances en un càmping: Molts hi volen anar, no hi ha places

Un gest familiar, una piscina amb tobogans i un missatge estiuenc van encendre les xarxes de Quim Masferrer aquest agost. El presentador català, rostre d’‘El foraster’, va compartir una postal de vacances que va convertir un racó de la Costa Daurada en tendència.
L'escapada familiar a la Playa Montroig que desferma la febre camperola
La destinació escollida no va ser casualitat ni discreta: el prestigiós Playa Montroig Camping Resort, a Mont-roig del Camp, referència familiar a la zona. A la imatge, el comunicador apareix relaxat amb els seus i resumeix el pla amb una frase directa: “dies per descansar en família”. La fotografia, presa en una zona de tobogans, reforça el perfil proper que el públic associa al presentador. La publicació va situar el punt exacte al mapa i va destapar que el càmping no admetia reserves a la seva web durant aquestes dates.
Altres portals de reserva tampoc oferien disponibilitat, consolidant la idea de places exhaurides en ple agost. El complex presumeix d'accés a la platja, piscines tipus llacuna i àrees aquàtiques amb tobogans, a més d'una oferta esportiva generosa i serveis de ressort. Són reclams que expliquen per què les famílies competeixen per un lloc en temporada alta.
El “dies per descansar” de Quim i l’allau de reserves
L'eco va ser immediat entre seguidors i curiosos, que van interpretar la foto com una invitació a descobrir aquell enclavament mediterrani tan proper. L'escena va multiplicar comentaris i reaccions en les hores posteriors a la publicació. Mitjans especialitzats van recollir el gest del presentador i van confirmar l'emplaçament, subratllant que l'establiment havia penjat el cartell de complet per alta demanda. La visibilitat de la destinació va créixer al ritme dels clics de la seva comunitat.
A més, portals de reserva externs mostraven missatges de no disponibilitat, reforçant la sensació de saturació en la setmana gran d'agost. L'efecte arrossegament en dates centrals és habitual quan un rostre popular comparteix la seva escapada. L'elecció encaixa amb el seu perfil públic: proximitat, territori i família, els ingredients que sostenen l'èxit televisiu de la seva trajectòria amb ‘El foraster’. El descans estival, lluny d'allunyar-lo del focus, ha tornat a situar el seu nom en conversa.
Mentre descansa, Masferrer manté viu el seu vincle amb el públic gràcies a ‘Bona Gent’, espectacle itinerant que seguirà girant per Catalunya durant els pròxims mesos amb noves dates a l'agenda. L'estiu li serveix de pausa abans de tornar a l'escenari. L'escena diu més del que sembla, perquè cristal·litza una manera d'estiuejar que reivindica el que és local sense renunciar a la comoditat. La Costa Daurada ofereix serveis de nivell i una logística amable per a famílies, raons que expliquen la febre per aquest càmping aquests dies.