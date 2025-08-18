El importante mensaje que acaba de recibir el rey Felipe sobre su amigo Jaime Anglada

El rey Felipe VI ha recibido en las últimas horas un mensaje muy importante relacionado con su amigo íntimo, el cantautor mallorquín Jaime Anglada. Nueve días después del grave accidente que sufrió en Palma de Mallorca, el músico continúa ingresado en la UCI del Hospital Universitario de Son Espases. La evolución de su estado de salud ha sido seguida muy de cerca por Felipe, que mantiene con él una estrechísima amistad desde hace años.

El contenido del mensaje recibido indica que Jaime Anglada ha mostrado signos evidentes de mejoría. Según ha confirmado Paloma Barrientos en Fiesta, los médicos han retirado al músico tanto la sedación como el respirador, lo cual indica una evolución positiva. Este detalle ha tranquilizado al monarca, quien ha estado pendiente de cada actualización médica desde el accidente.

| Instagram, @jaime_anglada

La relación entre el rey y Anglada es mucho más que una coincidencia entre figuras públicas, es una amistad personal que ha crecido a lo largo de más de una década. Ambos se conocieron gracias a su afición común por la vela, y desde entonces han compartido momentos privados y familiares. Hace solo unas semanas, el artista asistió al Palacio de Marivent con su esposa, y días antes, Felipe disfrutó de uno de sus conciertos en el Real Club Náutico de Palma.

El rey Felipe aparca sus vacaciones para apoyar a Jaime Anglada

Tras el accidente, ocurrido cuando Anglada circulaba en motocicleta por Palma de Mallorca, la Casa Real ha estado puntualmente informada sobre su evolución. El propio Felipe VI ha seguido con atención cada parte médico emitido desde el Hospital Universitario. Fuentes cercanas aseguran que el rey ha estado en contacto frecuente con la familia de Anglada, especialmente con su mujer, Pilar Aguiló.

| Europa Press

Esta relación personal ha tenido consecuencias visibles, ya que el monarca ha suspendido sus días de descanso en Grecia para regresar a España. Aunque también ha intervenido por la situación de los incendios forestales, fuentes de Zarzuela han confirmado que una de sus prioridades ha sido conocer el estado de salud de su amigo. Está previsto que este lunes el hospital, en un gesto que demuestra el profundo afecto que siente por Anglada.

Jaime Anglada y el rey Felipe: una amistad que se refuerza en la adversidad

El accidente ha generado una oleada de solidaridad en Mallorca, donde el cantautor es muy querido. La recuperación, aunque lenta, ha dado señales que muchos no esperaban tan pronto. Este progreso ha tenido un eco especial entre quienes, como el rey, conocen al artista más allá de su faceta pública.

En la entrevista que Telecinco rescató esta semana, grabada en 2021, Anglada hablaba con franqueza de su amistad con Felipe VI. "El rey merece muchísimo la pena como persona", afirmaba entonces, unas palabras que hoy cobran un nuevo sentido. El mensaje recibido por el monarca no solo confirma que la recuperación avanza, sino también que la conexión entre ambos sigue intacta, incluso en los momentos más duros.